ETV-s tele-esilinastub Margit Lillaku dokfilm "Siit ta tuleb, Roosi"

Filmitegija jälgis Roosit kümne aasta jooksul kaheksandast kuni 18. eluaastani. Ta kasvas üles aktivisti lapsena. Ta võitleb kliimaärevuse ja süütundega. Ta on kahevahel, kas saada ise aktivistiks või leida oma elutee loovuse kaudu ja nautida nooruse ekstaasi. See on spin-off "Südameringi" filmist, mis jälgis Eesti esimese ökokogukonna tõusu ja langust viie aasta jooksul. Selles filmis osales Roosi kogukonnas kasvava lapsena, kes protesteeris hipide vabavoolu hariduse vastu.

Režissööri sõnul on see ideaalne film, mida vaadata vanematel koos teismelise noorukiga. "See sobib neile just seepärast, et on Roosiga ühe ealised ning tegemist on omamoodi coming of age looga", lisas Lillak. "Üks suur teema filmis on kliimaärevus, surve haridusvalikutes ja sellega kaasnevad pinged, samuti suhted vanematega selles hapras eas."

"Siit ta tuleb, Roosi" maailmaesilinastus toimus 2025. aasta alguses Thessaloniki filmifestivalil, hiljem on see kuulunud ka Oulu rahvusvahelise laste ja noortefilmide festivali ja Galway filmifestivali kavasse.

Dokfilm "Siit ta tuleb, Roosi" on ETV eetris 2. septembril kell 22.05.