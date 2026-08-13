Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

Nõmmel elav ja töötav Natalia Mirzoyan on rahvusvaheliselt tunnustatud animafilmirežissöör, kunstnik ja illustraator. Ta on pärit Jerevanist ning õppinud nii sotsioloogiat, maalikunsti kui ka animatsiooni, omandades magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias. Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas otsustas Mirzoyan lahkuda Venemaalt ning asus elama Eestisse, kus jätkab oma loomingulist tegevust.

Näitusel "Märkamised Eestist" on maalid ja joonistused, mis peegeldavad Natalia kohanemist uue kodumaaga. Mirzoyani kunstis kohtuvad animatsioonile omane jutustamisoskus ja maalikunsti vahetu emotsionaalsus. Ta jäädvustab hetki, mis on teda Eestis kõnetanud: Nõmme tänavaid, Tallinna linnaruumi, looduse vahelduvat ilu ja argielu väikeseid, kuid tähenduslikke hetki. Mõnikord märkab just uustulnuk kõige paremini seda, mis on meile endile saanud iseenesestmõistetavaks.

Möödunud aastal valiti Natalia Mirzoyani kangamanipulatsiooni ja nukufilmi tehnikas lühianimafilm "Lumi saadab meid" Cannes'i La Cinef võistlusprogrammi. Pärast seda on film käinud enamikel olulisematel animafestivalidel ja korjanud sealt ka ridamisi auhindu, animatsioon jõudis ka Euroopa filmiauhindade lühinimekirja.

Näitus "Märkamised Eestist" jääb Nõmme Majas avatuks septembri lõpuni.