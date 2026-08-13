X!

Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

Kunst
Natalia Mirzoyani näituse avamine
Vaata galeriid
6 pilti
Kunst

13. augustil avati Tallinnas Nõmme Majas lühianimatsiooni "Lumi saadab meid" lavastajana tuntud Natalia Mirzoyani isikunäitus "Märkamised Eestist".

Nõmmel elav ja töötav Natalia Mirzoyan on rahvusvaheliselt tunnustatud animafilmirežissöör, kunstnik ja illustraator. Ta on pärit Jerevanist ning õppinud nii sotsioloogiat, maalikunsti kui ka animatsiooni, omandades magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias. Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas otsustas Mirzoyan lahkuda Venemaalt ning asus elama Eestisse, kus jätkab oma loomingulist tegevust.

Näitusel "Märkamised Eestist" on maalid ja joonistused, mis peegeldavad Natalia kohanemist uue kodumaaga. Mirzoyani kunstis kohtuvad animatsioonile omane jutustamisoskus ja maalikunsti vahetu emotsionaalsus. Ta jäädvustab hetki, mis on teda Eestis kõnetanud: Nõmme tänavaid, Tallinna linnaruumi, looduse vahelduvat ilu ja argielu väikeseid, kuid tähenduslikke hetki. Mõnikord märkab just uustulnuk kõige paremini seda, mis on meile endile saanud iseenesestmõistetavaks.

Möödunud aastal valiti Natalia Mirzoyani kangamanipulatsiooni ja nukufilmi tehnikas lühianimafilm "Lumi saadab meid" Cannes'i La Cinef võistlusprogrammi. Pärast seda on film käinud enamikel olulisematel animafestivalidel ja korjanud sealt ka ridamisi auhindu, animatsioon jõudis ka Euroopa filmiauhindade lühinimekirja.

Näitus "Märkamised Eestist" jääb Nõmme Majas avatuks septembri lõpuni.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Galerii: Nõmmel avati animalavastaja Natalia Mirzoyani isikunäitus

15:00

Arvustus. The Cure pani tihedale kontserdisuvele võimsa punkti

14:22

Pildid: lastekirjanduse keskuse rahvusvahelise näituse keskmes on Pinocchio

11:37

Piret Jaaks: praegu on naiskirjanduse õitseaeg

11:05

Tallinna kammermuusika festivalil kõlab kolm maailma esiettekannet

10:34

Arvustus. "Charon", uus algupärand Eesti ooperis

09:50

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

09:49

Galerii: ARS-i projektiruumis avati näitus "Õhuke ruum"

12.08

Eesti keeles ilmus Itaalia verismi tippteos "Perekond Malavoglia"

12.08

Pärnu kirjandusfestival korraldaja: küsimus oli, miks seda festivali juba varem polnud

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.08

Arvustus. Elegantse Eino Baskini sakiline kardiogramm

10.08

Augustis toimub neljandat korda Kristjan Järvi elamusfestival Meelte Videvik

12.08

Eesti keeles ilmus Itaalia verismi tippteos "Perekond Malavoglia"

12.08

Lavakast lavale | Mattias Nurga

11.08

Arvustus. Ema ja tütre kohtumine ajasillal

12.08

Pärnu kirjandusfestival korraldaja: küsimus oli, miks seda festivali juba varem polnud

12.08

Pildid: Tallinna teletornis avati kakskeelne rändnäituse "Üks keel – mitu lugu"

12.08

Pildid: Artrovert galeriis avati Rain Saariku isikunäitus

12.08

Fatboy Slim esineb novembris esmakordselt Eestis

09:50

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati naiskunstnike rühmituse Fööniks ühisnäitus

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo