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"Lumi saadab meid" võitis Zagrebi animafestivali peapreemia

Film
"Lumi saadab meid" võitis Zagrebi animafestivali peapreemia Autor/allikas: Animafest Zagreb
Film

14. juunil kuulutati välja maailma olulisemate animafestivalide hulka kuuluva Zagrebi animafestivali võitjad, festivali peaauhinna pälvis Natalia Mirzojani animafilm "Lumi saadab meid".

Žürii sõnul ei rakenda "Lumi saadab meid" oma animatsioonitehnikat mitte lihtsalt efektse võttena, vaid see on alati loo teenistuses. "Tegemist on meie aega kõnetava looga, mida jutustatakse emotsionaalse aususega ja mis peegeldab veenvalt tegelikke kogemusi," selgitasid nad. Värske auhinnaga sai "Lumi saadab meid" ka õiguse kandideerida parima lühianimatsiooni Oscarile.

"Lumi saadab meid" esilinastus möödunud aastal Cannes'i filmifestivali tudengifilmide programmis La Cinef, kus see pälvis ka auhinna. Viimase aasta jooksul on Natalia Mirzoyani tekstiilianimatsioon mööda maailma tiirutanud, auhindu on võidetud nii kodumaalt (Animisti peapreemia, kultuurkapitali aastapreemia parima animafilmi EFTA), aga ka näiteks Sarajevo filmifestivalilt, Teherani lühifilmifestivalilt ja Sloveeniast Animateka festivalilt. Sel suvel jõuab "Lumi saadab meid" ka maailma suurima animafestivalile Annecy.

Segatehnikas animafilm põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel. Kui Venemaa alustab sõda Ukraina vastu, tunnevad elukaaslased Kirill ja Daša süüd ja kurbust ning nad kolivad Gruusiasse. Nende reis, mis toimub pigem metafüüsilises kui reaalses ruumis, on täis sõja metafoore. Daša ja Kirilli suurim hirm on, et neid piiril eraldatakse. Venemaa kodanikena pole nad Gruusiasse teretulnud. Pärast närvesöövaid sündmusi piiril lubatakse nad lõpuks siiski riiki. Paraku saab nende suurim hirm neid siiski kätte.

1972. aastal asutatud Zagrebi animafestival kuulub olulisemate animatsioonile keskendunud filmifestivalide hulka. Eesti linateosed on seal korduvalt osalenud ja ka tunnustusi pälvinud, peapreemia on võitnud näiteks mitu Priit Pärna filmi ("Eine murul", "Tuukrid vihmas").

Toimetaja: Kaspar Viilup

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