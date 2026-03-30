Annecy filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi jõudis kolm Eesti linateost

Kokku jõuab maailma suurima animafilmide festivali Annecy võistlusprogrammis vaatajate ette veidi üle 30 filmi, mille hulgas on lausa kolm kodumaist tegijat.

Festivalil jätkab oma edukat rahvusvahelist teekonda Natalia Mirzoyani tekstiilianimatsioon "Lumi saadab meid". Võistlusprogrammis jõuab maailmaesilinastuseni aga kaks kodumaist filmi. Prantsusmaal saab esmakordselt näha aastaid animaatorina töötanud Henri Veermäe esimest lavastajatööd "Uka-uka", mille testlinastus toimus mullu ka Riia filmifestivalil.

Eelmisel aastal uue filmiga "Koer" mööda maailma tiirutanud Kaspar Jancis on juba saanud valmis uue animatsiooni "Pingviin", mille juured viivad paarikümne aasta taha. "Mul tekkis selle filmi idee siis, kui okeanoloogist onu korteris kukkus mulle pähe pingviinitopis, mille ta oli saanud illegaalselt kingiks salakütilt, see oli juba iseenesest nii multifilmilik sündmus, mis jäi mind kummitama mitmeks aastakümneks, kuni lõpuks see vormus selliseks filmiks," selgitas Jancis.

Prantsusmaal toimuval Annecy filmifestivalil on aastate jooksul korduvalt kodumaised filmid osalenud, sel aastal on aga osalus varasemast veelgi tihedam. Lühifilmide võistluskava kõrval linastub festivalil mullu kodumaiste vaatajate ette jõudnud Mikk Mägi animatsioon "Peetrikese jõuluroboti". Koolifilmide programmis võistlevad EKA-s valminud Paulina Beliku "From Narva With Love" ja Shunyuan Yao "Taming Phenomena".

Eesti Filmi Instituudi turunduse- ja levieksperdi Mirjam Miku sõnul on see kinnitus, et Eesti animatsioon on endiselt hinnas. "Rahvusvaheliselt on Eesti anima alati väga kõrgelt hinnatud, nii suurelt me Annecy's igal aasta esindatud ei ole, aga samas meil on igal aastal filme, mis on sinna jõudnud," ütles ta ja lisas, et kõik tänavu festivalile jõudnud linalood on tugevad ja eriimelised. "See, et nad on Eestist, on ainus asi, mis neid ühendad, kõik autorid on omamoodi silmapaistvad, pöidlad pihku, loodetavasti keegi toob midagi ära."

Annecy animafilmide festival toimub Prantsusmaal 21. kuni 27. juunini.