X!

Henri Veermäe debüütanimafilm pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

Film
Nukuanimatsioon „Uka-uka“
Nukuanimatsioon „Uka-uka“ Autor/allikas: kaader filmist
Film

Henri Veermäe debüütanimafilm "Uka-uka" pälvis mainekal animafilmide festivalil Annecys Arte Euroopa lühifilmi auhinna.

Nukuanimatsioon "Uka-uka" esilinastus Annecy rahvusvahelise animafilmide festivali ametlikus lühifilmide võistlusprogrammis. Film on režissöör Henri Veermäe debüütfilm, mis jutustab loo väikesest poisist, kes võitleb igavusega ja jääb auto pagasiruumi lõksu. Välja pääsedes ei ole ta enam endine.

"See on tunnustus kogu filmi meeskonnale. Annecy Arte auhind kinnitab, et Eesti autorianimatsioon kõnetab publikut ja rahvusvahelist erialaringkonda ka maailma kõige kõrgemal tasemel," ütles filmi produtsent Erik Heinsalu. Tänu auhinnale jõuab film telekanalisse Arte ja miljonite vaatajateni üle Euroopa.

"Uka-uka" režissöör ja stsenarist on Henri Veermäe. Filmi operaator ja valgustaja on Fidelia Regina Randmäe. Kunstnikud on Joanna Juhkam ja Sander Joon ning nukukunstnik Triin Paumer. Animaatorid on Nina Ovsová, Siim Raud, Olga Stalev ja Erik Alunurm. Filmi helirežissöör on Joonas Taimla. Produtsent on Erik Heinsalu. Filmi tootja on Stuudio Grafik.

1960. aastast toimuv Annecy rahvusvaheline animafilmide festival on maailma mainekaim animatsioonifestival, mis toob igal aastal kokku kümneid tuhandeid külastajaid ning animatsioonivaldkonna tipud kogu maailmast.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:59

Margus Toomla: mulle meeldib väga matkamine, telkimine ja lõkke ääres istumine

13:55

Ülevaade. Mängude heitlus kultuurimaastikul

12:58

Kultuuriportaal soovitab: PÖFF Shortsil esilinastunud lühifilm "Kuidas sulle öelda, vend"

11:15

Kunstiajaloolane: kunsti eemaldamine ei eemalda keerulist ajalugu

11:05

Vestlusring. Raskete aegade rõõmud: kirjanduslinnad vahetasid Tartus kogemusi

10:49

Novembris esineb Tallinnas Ameerika gootimuusik Chelsea Wolfe

09:53

Marko Post: tehisaru võib aidata ära hoida inimlikke halbu otsuseid

29.06

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

29.06

Galerii: Tallinna linnahallis algasid Põldroosi gobelääni konserveerimistööd

29.06

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.06

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

11:15

Kunstiajaloolane: kunsti eemaldamine ei eemalda keerulist ajalugu

28.06

Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

29.06

Galerii: Mauri Gross avas Viljandis kaks näitust

29.06

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

27.06

Arvustus. See lõpeb temaga

29.06

Station Narva esinejatega liitus ansambel Propeller

29.06

"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

27.06

Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

29.06

Henri Veermäe debüütanimafilm pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo