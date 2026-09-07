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Henri Veermäe animatsioon "Uka-uka" võitis Fantoche'i festivalil peaauhinna

Film
"Uka-uka" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Henri Veermäe debüütanimafilm "Uka-uka" pälvis Šveitsis toimunud rahvusvahelisel animafilmifestivalil Fantoche rahvusvahelise võistlusprogrammi peaauhinna Best Film Award.

Nukuanimatsioon "Uka-uka" jutustab väikesest poisist, kes võitleb igavusega ja jääb auto pagasiruumi lõksu. Kui ta sealt viimaks välja pääseb, ei ole ta enam endine.

"Uka-uka" režissöör ja stsenarist on Henri Veermäe. Filmi operaator ja valgustaja on Fidelia Regina Randmäe, kunstnikud Joanna Juhkam ja Sander Joon ning nukukunstnik Triin Paumer. Animaatorid on Nina Ovsová, Siim Raud, Olga Stalev ja Erik Alunurm. Filmi helirežissöör on Joonas Taimla ning produtsent Erik Heinsalu. Filmi tootja on Stuudio GRAFIK.

Fantoche on üks Euroopa olulisemaid animafilmifestivale ning Šveitsi suurim animatsioonile pühendatud festival. Tänavu esitati festivalile üle 3000 animafilmi, millest rahvusvahelisse võistlusprogrammi valiti vaid 39. Fantoche kuulub Oscari-kvalifikatsiooniga festivalide hulka ning rahvusvahelise võistlusprogrammi peaauhinna võit annab filmile võimaluse kvalifitseeruda parima animatsiooni lühifilmi Oscari nominatsiooni konkurentsi.

Alates 26. novembrist jõuab "Uka-uka" Eesti publiku ette lühifilmikasseti "Ajasööjad" koosseisus. "Ajasööjaid" näeb 26. novembrist 17. detsembrini vaid kümnel seansil valitud kinodes üle Eesti.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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