"Kiievi tort" ja "Lumi saadab meid" valiti Euroopa filmiauhindade lühinimekirja

"Kiievi tort" Autor/allikas: Kaader filmist
Euroopa filmiakadeemia avaldas 16 filmist koosneva lühinimekirja, mille hulgast valitakse Euroopa filmiauhindade parima lühifilmi kategooria nominendid. Eesti filmidest jõudsid eelvalikusse "Kiievi tort" ja "Lumi saadab meid".

"Kiievi tort" on valminud Eesti tootjafirma Joonisfilm algatusel toetusprojektina Ukrainale. Film valmis eranditult veebiüleses suhtluses Dnipros elava režissööri Lõskovi, kuid teostati Eestis. Teos on ühtaegu sürreaalne, absurdne ja traagiline sissevaade ühiskonda, mida tabab saatuse löök keset igapäevast toimetulekut.

"Lumi saadab meid" Autor/allikas: Kaader filmist

Natalia Mirzoyani kangamanipulatsiooni ja nukufilmi tehnikas lühianimafilm "Lumi saadab meid" ("Winter in March") on kogunud olulisi rahvusvahelisi auhindu ja tunnustusi filmifestivalidelt nii Aasias, Euroopas kui ka Lähis-Idas. Lühifilm alustas oma teekonda Cannes'i filmifestivali La Cinef võistlusprogrammi kolmanda preemiaga, järgnesid augustis kodune grand prix Animist Tallinn festivalilt ning Oscari-kvalifikatsiooni andnud Heart of Sarajevo for Best Short Film Sarajevo filmifestivalilt. 

Ühegi teise Balti riigi filmid lühinimekirja ei jõudnud, 16 linateose hulgast leiab aga ka soome režissöör Saarlotta Virri lühifilmi "Memories move like distant islands" ("Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret").

Euroopa filmiauhinnad antakse välja 16. jaanuaril 2027 Ateenas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo