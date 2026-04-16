"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

"Kiievi tort" Autor/allikas: Eesti Joonisfilm
30. Riia rahvusvahelisel lühifilmide festivalil 2annas pälvis Eesti Joonisfilmi ja Ukraina režissööri Mykyta Lyskovi koostöös valminud lühianimatsioon "Kiievi tort" kolmapäeva õhtul parima lühianimatsiooni auhinna

"Filmilavastajana on mulle publiku reaktsioon äärmiselt oluline ja olen südamest tänulik Eesti riigile, kelle toetus võimaldas sellel lool sündida ning jõuda nii kodumaise kui ka rahvusvahelise tunnustuseni," ütles Lõskov. Tema sõnul on värske auhind Riiast, nominatsioon Eesti filmi- ja teleauhindadel ning koht Euroopa filmiauhinna lühinimekirjas märgiline kinnitus, et ukraina narratiiv ja sealne tegelikkus lähevad korda ka väljaspool piire.

Filmi produtsendi Kalev Tamme sõnul kõnetab teose tugev sotsiaalne sõnum vaatajaid sõltumata asukohast: ""Kiievi tordi" teema on inimlik ja puudutab valupunkte, mis on ühised nii Ukrainas kui Eestis ning üldse kõikjal, kus olukord on majanduslikult nii nukker, et suur hulk inimesi on sunnitud hakkamasaamiseks välismaale võõrtööliseks minema. 2022. aasta 24. veebruaril tungis Venemaa oma okupatsiooniväega Ukrainasse ja algas täiemahuline sõda, mis lisas Ukraina perede igapäevaellu uue traagilise mõõtme ning seab filmi tegelaste katsumused veel teravamasse perspektiivi."

"Kiievi tort" on valminud Eesti tootjafirma Joonisfilm algatusel toetusprojektina Ukrainale. Film valmis eranditult veebiüleses suhtluses Dnipros elava režissööri Lõskovi, kuid teostati Eestis. Teos on ühtaegu sürreaalne, absurdne ja traagiline sissevaade ühiskonda, mida tabab saatuse löök keset igapäevast toimetulekut.

Varem on "Kiievi tort" võitnud Grand Prix' Kiievi rahvusvahelisel lühifilmide festivalil (KISFF) ning osalenud maailma olulisematel festivalidel nagu PÖFF Shorts, Clermont-Ferrand, Ottawa ja DOK Leipzig.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

