Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

Kunstinäitus "Lumi saadab meid" on inspireeritud lühianimafilmist "Winter in March", mis esilinastus 2025. aasta mais Cannes'i filmifestivalil. Film on võitnud ligi 20 auhinda animatsiooni- ja filmifestivalidelt üle maailma, samuti pälvis see kultuurkapitali 2025. aasta parima animafilmi aastapreemia.

Film põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel ja tegeleb venelaste emigreerumise teemaatikaga, mis muutus eriti aktuaalseks pärast Venemaa täiemahulise argessiooni algust Ukraina vastu. Daša ja Kirill ei suuda enam leppida oma kodumaa tegudega ning tundes end abituna repressiivse riigi ees, otsustavad nad Venemaalt lahkuda. Nende teekond Gruusiasse kujuneb kui painavaks unenäoks, mille lõpus terendab hirm, et neid piiril lahutatakse. Näitus laieneb filmis loodud poeetilisse ja poliitilisse maailma, uurides abitust ja eksistentsiaalset hirmu, mida kogevad inimesed repressiivse režiimi tingimustes.