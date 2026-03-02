X!

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

Kunst
Telliskivis avati animafilmil
Vaata galeriid
7 pilti
Kunst

Telliskivi loomelinnakus asuvas Konteiner galeriis avati pühapäeval Natalia Mirzoyani auhinnatud animafilmil põhinev kunstinäitus "Lumi saadab meid".

Kunstinäitus "Lumi saadab meid" on inspireeritud lühianimafilmist "Winter in March", mis esilinastus 2025. aasta mais Cannes'i filmifestivalil. Film on võitnud ligi 20 auhinda animatsiooni- ja filmifestivalidelt üle maailma, samuti pälvis see kultuurkapitali 2025. aasta parima animafilmi aastapreemia.

Film põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel ja tegeleb venelaste emigreerumise teemaatikaga, mis muutus eriti aktuaalseks pärast Venemaa täiemahulise argessiooni algust Ukraina vastu. Daša ja Kirill ei suuda enam leppida oma kodumaa tegudega ning tundes end abituna repressiivse riigi ees, otsustavad nad Venemaalt lahkuda. Nende teekond Gruusiasse kujuneb kui painavaks unenäoks, mille lõpus terendab hirm, et neid piiril lahutatakse. Näitus laieneb filmis loodud poeetilisse ja poliitilisse maailma, uurides abitust ja eksistentsiaalset hirmu, mida kogevad inimesed repressiivse režiimi tingimustes.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:21

Näitlejaauhindade jagamisel võidutsesid "Patused" ja komöödiasari "The Studio"

12:37

Iiri koomik Dylan Moran jõuab oktoobris uue kavaga Tallinnasse

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

26.03

Arvustus. "Fränk" on ood kõigile väikestele asulatele, mis Tallinnast kaugemale jäävad

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

28.02

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo