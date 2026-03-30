Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid
Esmaspäeval kuulutati välja 2026. aasta Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid. EFTA-d jagatakse välja 24. aprillil.
Kokku jagatakse välja 31 auhinda. Neist 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias. Filmikategoorias pälvis enim nominatsioone ehk kaheksa Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid". Telekategoorias jahib seitset auhinda Elisa sari "Minu kallis ema".
24. aprillil toimuvat Eesti filmi- ja teleauhindade gaalat näeb ETV vahendusel. Õhtut juhib Tõnis Niinemets.
FILMIAUHINDADE NOMINENDID
Parim mängufilm
- "Aurora" (produtsent: Madis Tüür; režissöörid: Rain Tolk, Andres Maimik; tootja: Kuukulgur film)
- "Fränk" (produtsendid: Ivo Felt. Johanna Trass; režissöör: Tõnis Pill; tootja: Allfilm)
- "Pikad paberid" (produtsendid: Rain Rannu, Tõnu Hiielaid; režissöör: Meel Paliale; tootja: Tallifornia)
Parim dokumentaalfilm
- "Minu kallimad" (produtsent: Andres Maimik; režissöör: Eva Kübar; tootja: Kuukulgur Film)
- "Minu pere ja muud klounid" (produtsent: Ülo Pikkov; režissöörid: Heilika Pikkov, Liina Särkinen; tootja: Silmviburlane)
- "Torn" (produtsent: Erik Norkroos; režisöör: Kullar Viimne; tootja: Rühm Pluss Null)
Parim animafilm
- "Ajasööja" (produtsent: Kerdi Oengo; režissöör: Mari Kivi; tootja: Nukufilm)
- "Kiievi tort" (produtsent: Kalev Tamm; režissöör: Mykyta Lyskov; tootja: Eesti Joonisfilm)
- "Lumi saadab meid" (produtsent: Kadriann Kibus; režissöör: Natalia Mirzoyan; peatootja: Rebel Frame; kaastootjad: Eesti Kunstiakadeemia, ArtStep-studio, Black Boat Pictures, White Boat Pictures)
Parim lühifilm
- "Arütmia" (produtsent: Maario Masing; režissöör: Maria Reinup; tootja: Tandem Film)
- "Leivalaul" (produtsendid: Andreas Kask, Laura Raud; režissöörid: Katariina Aule; tootja: Nafta Films)
- "Numbrituba" (produtsent: Inger Põder; režissöör: Silvia Lorenzi; tootja: Homeless Bob Production)
Parim filmirežissöör
- Kullar Viimne ("Torn")
- Meel Paliale ("Pikad paberid")
- Tõnis Pill ("Fränk")
Parim filmistsenarist
- Meel Paliale ("Pikad paberid")
- Tõnis Pill, Laura Raud ("Fränk")
- Rain Rannu ("Uus raha")
Parim filmioperaator
- Kullar Viimne ("Torn")
- Mait Mäekivi ("Ühemõõtmeline mees")
- Peter Kollanyi ("Fränk")
Parim filmimonteerija
- Erik Norkroos, Mirjam Jegorov ("Torn")
- Martin Männik ("Kikilipsuga mässaja")
- Meel Paliale ("Pikad paberid")
Parim helirežissöör filmis
- Harmo Kallaste ("Torn")
- Joonas Taimla ("Pikad Paberid")
- Matis Rei ("Must auk")
Parim filmihelilooja
- Ann Reimann ("Must auk")
- Erki Pärnoja ("Torn")
- Meel Paliale ("Pikad paberid")
Parim filmikunstnik
- Jasmin Kulagina ("Pikad paberid")
- Kaia Tungal ("Fränk")
- Natalia Mirzoyan ("Lumi saadab meid")
Parim kostüümikunstnik filmis
- Anita Kremm, Liisamari Viik ("Igavene suvi")
- Jasmin Kulagina ("Pikad paberid")
- Liis Plato ("Must auk")
Parim grimmikunstnik filmis
- Liisi Põllumaa ("Fränk")
- Liisi Põllumaa ("Must auk")
- Triin Tulp ("Ühemõõtmeline mees")
Parim naisnäitleja filmis
- Ester Kuntu ("Mo papa")
- Eva Koldits ("Must auk")
- Maarja Johanna Mägi ("Aurora")
Parim meesnäitleja filmis
- Jarmo Reha ("Mo papa")
- Tõru Kannimäe ("Fränk")
- Ursel Tilk ("Must auk")
TELEAUHINDADE NOMINENDID
Parim teleseriaal
- "Keskea rõõmud" (Go3) (produtsent: Ergo Kuld; tootja: Kassikuld)
- "Mees majas" (Go3/TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)
- "Minu kallis ema" (Elisa) (produtsent: Toomas Ili, Jevgeni Supin, Elena Malkova; tootja: Zolba/Elisa/Film.UA)
- "Papsid" (Kanal 2/Elisa) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)
- "Varastatud lootus: Armukelm" (ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa)
- "Von Fock" (ERR) (produtsendid: Toomas Luhats, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane, Markus Frings, Jevgeni Supin; tootja: ERR Eesti Telefilm/Zolba Productions)
Parim tõsielusaade
- "Mida Mallukat!?" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)
- "Mullist välja" (ERR) (produtsent: Ken Saan; tootja: ERR)
- "Muusikast Mihkel Rauaga" (Telia Inspira/ERR) (produtsent: Tuuli Roosma; tootja: Reede)
- "Roaldiga trellide taga" (TV3) (produtsent: Roald Johannson; tootja: John Rambo)
- "Suunamudijate tuleproov" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)
- "Tagasi juurte juurde" (Kanal 2) (produtsent: Raimo Kummer; tootja: Teletootja)
Parima päevakajasaade
- "Kohv +" (ERR) (produtsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR)
- "Laser" (TV3) (produtsent: Marii Karell; tootja: Telegeenius)
- "Märgatud Eestis" (TV3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: Lunarclips)
- "Silmast silma" (Kanal 2) (produtsent: Külli Loo, Jüri PIhel; tootja: Duo Media)
- "Terevisioon" (ERR) (produsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR)
- "Täistund" (Kanal 2) (produtsent: Külli Loo, Jüri PIhel; tootja: Duo Media)
Parim meelelahutussaade
- "Kelle suu suitseb?" (Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ)
- "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm)
- "Mallukas ja Kristina Austraalias" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)
- "MasterChef Eesti: Professionaalid" (Telia Inspira) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)
- "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)
- "Zevakin ja Valting vs Balkan" (Elisa) (produtsent: Sander Allikmäe, Kätlin Karama Martins; tootja Two One")
Parim erisaade
- "Autohullud" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)
- "Mis juhtus Diana Klasiga?" (TV3) (produtsent: Urmas Eero Liiv; tootja: Kriim)
- "Pealtnägija dokumentaal "Mati Alaver - valgusest varju" (ERR) (produtsent: Piret Priisaar; tootja: ERR, Eesti Telefilm)
- "Rakett juunior" (Kanal 2) (produtsent: Martin Korjus; tootja: Duo Media)
- "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt" (ERR) (produtsendid: Ruth Alaküla, Karmel Killandi; tootja: ERR)
- "Üle Atlandi" (Telia Inspira) (produtsendid: Mart Kuusk, Hannes Hanso, Liivo Niglas; tootja: HM Vetevalla)
Parim teleajakirjanik
- Elo Mõttus-Leppik ("Elmo Nüganen rääkis kohtumisest Putiniga ja võrdles kiiritusravi Kremli pommitamisega", "Tartu meeriks pürgiv Vahur Kraft ei vabane mineviku luukeredest") (Kanal 2)
- Laura Kalam ("Los Angeleses: kohalikud laidavad Trumpi ja kiidavad kuberneri"; "Vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i"; "Halloween on ameeriklaste jaoks üks oodatumaid pühi") (ERR)
- Marii Karell (TV3) ("Seakatk, bioohutuse puudujäägid farmides, üle-eestilised protestid ja toetusteks makstud miljonid eurod – kes vastutab?", "Enne valimisi raha ei haise?! Laseri eksperiment paljastab, kui varmalt on Eesti erakonnad nõus salaja keelatud raha vastu võtma.")
- Neeme Raud ("Eesti rahva tagant varastamises süüdistatud suursaadik Clyde Kull räägib oma versiooni", "Neeme Raud portreteeris saates Täistund helilooja Alisson Kruusmaad") (Kanal 2)
- Roald Johannson ("Missugune näeb välja elu teisel pool trelle") (TV3)
- Uljana Kuzmina ("Intervjuu president Alar Karisega"; "Pealtnägija" (vene keeles)) (ERR)
Parim saatejuht
- Andrei Zevakin & Robin Valting ("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa)
- Karl-Erik Taukar ("Su nägu kõlab tuttavalt") (TV3)
- Kristjan Jõekalda ja Teet Margna ("Kaks kanget Austraalias") (TV3)
- Mihkel Raud ("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR)
- Owe Petersell ("OP"; "Ilmsi või unes. Ivo Uukkivi") (ERR)
- Romi Hasa ja Kristjan Gold ("Telehommik") (Kanal 2)
Parim teletoimetaja
- Anne-Mari Müller ("Roaldiga trellide taga", "Märgatud Eestis") (TV3)
- Kajar Kase ("Telehommik", "Silmast silma") (Kanal 2)
- Kertu Sikk ("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2") (Go3)
- Mari Fleming ("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa)
- Reimo Sildvee ("Terevisioon", "President Arnold Rüütli ärasaatmine", "Paavst Franciscuse matusemissa") (ERR)
- Roland Lugima ("Lenna ja Lauri Ilmaveerel: Farmerid") (Telia Inspira/Kanal 2)
Parim telerežissöör
- Doris Kartau ("Minu kallis ema") (Elisa)
- Indrek Simm ("Täistund", "Rakett juunior", "Tagasi juurte juurde") (Kanal 2)
- Krista Luts ("Klassikatähed" "XXI tantsupidu "Iseoma"", kontserdid ja ülekanded)(ERR)
- Margus Sikk ("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2", "Autohullud", "Mallukas ja Kristina Austraalias") (Go3)
- Mikk Mäe ("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR/Kanal 2)
- Villem Tarvas ("Kaks kanget Austraalias") (TV3)
Parim naisnäitleja sarjas
- Doris Tilk ("Minu kallis ema") (Elisa)
- Elisabet Reinsalu ("Kättemaksukontor") (Go3/TV3)
- Evelin Võigemast ("Papsid") (Kanal 2/Elisa)
- Liina Vahtrik ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)
- Tiina Tauraite ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)
- Ülle Kaljuste ("Mees majas") (Go3/TV3)
Parim meesnäitleja sarjas
- Alo Kõrve ("Papsid") (Kanal 2/Elisa)
- Indrek Ojari ("Minu kallis ema") (Elisa)
- Karel Käos ("Mees majas") (Go3/TV3)
- Mart Müürisepp ("Keskea rõõmud") (Go3)
- Märt Avandi ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)
- Priit Pius ("Von Fock") (ERR)
Aasta uus tulija televisioonis
- "Kelle suu suitseb?" (Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ)
- "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm)
- "Minu ID" (Go3) (produtsent Jaanus Saar; tootja Sonichouse)
- "The Floor – valluta võidupõrand" (TV3) (produtsendid: Gediminas Jaunius, Stanley Cheedy Ogburie; tootja Elitaz)
- "Varastatud lootus: Armukelm" (ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa)
- "Üle Atlandi" (Telia Inspira) (produtsendid: Mart Kuusk, Hannes Hanso, Liivo Niglas; tootja: HM Vetevalla)
Aasta sisulooja televisioonis
- Helen Valkna ("Eesti Laul", "Ringvaade", "Klassikatähed", "Lühhike öppetus Eesti kultuurist") (ERR)
- Kadri (Maiken) Koppel ("Su nägu kõlab tuttavalt", "Maskis laulja", "Ma näen su häält", "Tähtede täht") (TV3/Kanal 2)
- Kaidi Klein ("MasterChef Eesti: professionaalid", "Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR)
- Kätlin Kontor-Kirss ("Mees majas") (Go3/TV3)
- Martin Korjus ("15 küsimust") (Kanal 2)
- Raoul Suvi ("Minu kallis ema") (Elisa)
Aasta vormilooja televisioonis
- Andrus Rebane (Telehommik", "Rakett Juunior", "Eesti Muusikaauhinnad", "Silmast silma", "Täistund", "Valimiste õhtu", "Kuldvillak") (Kanal 2)
- Elar Järvet ("Lenna ja Lauri Ilmaveerel: Farmerid", "Kuldkäed" "Mida Mallukat 2!", "Autohullud", "Suunamudijate tuleproov", "Mallukas ja Kristina Austraalias") (Telia Inspira/Go3/Kanal 2)
- Gristina Pahmann ("Minu kallis ema") (Elisa)
- Hardi Kalder ("Minu kallis ema") (Elisa)
- Keiti Väliste ("Osoon", "Impulss")(ERR)
- René Jõhve ("Kolmekas") (TV3)
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor