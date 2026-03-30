Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

Esmaspäeval kuulutati välja 2026. aasta Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid. EFTA-d jagatakse välja 24. aprillil.

Kokku jagatakse välja 31 auhinda. Neist 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias. Filmikategoorias pälvis enim nominatsioone ehk kaheksa Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid". Telekategoorias jahib seitset auhinda Elisa sari "Minu kallis ema".

24. aprillil toimuvat Eesti filmi- ja teleauhindade gaalat näeb ETV vahendusel. Õhtut juhib Tõnis Niinemets.

FILMIAUHINDADE NOMINENDID

Parim mängufilm

"Aurora" (produtsent: Madis Tüür; režissöörid: Rain Tolk, Andres Maimik; tootja: Kuukulgur film)

(produtsent: Madis Tüür; režissöörid: Rain Tolk, Andres Maimik; tootja: Kuukulgur film) "Fränk" (produtsendid: Ivo Felt. Johanna Trass; režissöör: Tõnis Pill; tootja: Allfilm)

(produtsendid: Ivo Felt. Johanna Trass; režissöör: Tõnis Pill; tootja: Allfilm) "Pikad paberid" (produtsendid: Rain Rannu, Tõnu Hiielaid; režissöör: Meel Paliale; tootja: Tallifornia)

"Pikad paberid" Autor/allikas: Kaader filmist

Parim dokumentaalfilm

"Minu kallimad" (produtsent: Andres Maimik; režissöör: Eva Kübar; tootja: Kuukulgur Film)

(produtsent: Andres Maimik; režissöör: Eva Kübar; tootja: Kuukulgur Film) "Minu pere ja muud klounid" (produtsent: Ülo Pikkov; režissöörid: Heilika Pikkov, Liina Särkinen; tootja: Silmviburlane)

(produtsent: Ülo Pikkov; režissöörid: Heilika Pikkov, Liina Särkinen; tootja: Silmviburlane) "Torn" (produtsent: Erik Norkroos; režisöör: Kullar Viimne; tootja: Rühm Pluss Null)

Parim animafilm

"Ajasööja" (produtsent: Kerdi Oengo; režissöör: Mari Kivi; tootja: Nukufilm)

(produtsent: Kerdi Oengo; režissöör: Mari Kivi; tootja: Nukufilm) "Kiievi tort" (produtsent: Kalev Tamm; režissöör: Mykyta Lyskov; tootja: Eesti Joonisfilm)

(produtsent: Kalev Tamm; režissöör: Mykyta Lyskov; tootja: Eesti Joonisfilm) "Lumi saadab meid" (produtsent: Kadriann Kibus; režissöör: Natalia Mirzoyan; peatootja: Rebel Frame; kaastootjad: Eesti Kunstiakadeemia, ArtStep-studio, Black Boat Pictures, White Boat Pictures)

Parim lühifilm

"Arütmia" (produtsent: Maario Masing; režissöör: Maria Reinup; tootja: Tandem Film)

(produtsent: Maario Masing; režissöör: Maria Reinup; tootja: Tandem Film) "Leivalaul" (produtsendid: Andreas Kask, Laura Raud; režissöörid: Katariina Aule; tootja: Nafta Films)

(produtsendid: Andreas Kask, Laura Raud; režissöörid: Katariina Aule; tootja: Nafta Films) "Numbrituba" (produtsent: Inger Põder; režissöör: Silvia Lorenzi; tootja: Homeless Bob Production)

"Fränk". Paul. Kaadrid filmist Autor/allikas: Kaader filmist

Parim filmirežissöör

Kullar Viimne ("Torn")

("Torn") Meel Paliale ("Pikad paberid")

("Pikad paberid") Tõnis Pill ("Fränk")

Parim filmistsenarist

Meel Paliale ("Pikad paberid")

("Pikad paberid") Tõnis Pill, Laura Raud ("Fränk")

("Fränk") Rain Rannu ("Uus raha")

Parim filmioperaator

Kullar Viimne ("Torn")

("Torn") Mait Mäekivi ("Ühemõõtmeline mees")

("Ühemõõtmeline mees") Peter Kollanyi ("Fränk")

Parim filmimonteerija

Erik Norkroos, Mirjam Jegorov ("Torn")

("Torn") Martin Männik ("Kikilipsuga mässaja")

("Kikilipsuga mässaja") Meel Paliale ("Pikad paberid")

"Torn" Autor/allikas: Kaader filmist

Parim helirežissöör filmis

Harmo Kallaste ("Torn")

("Torn") Joonas Taimla ("Pikad Paberid")

("Pikad Paberid") Matis Rei ("Must auk")

Parim filmihelilooja

Ann Reimann ("Must auk")

("Must auk") Erki Pärnoja ("Torn")

("Torn") Meel Paliale ("Pikad paberid")

Parim filmikunstnik

Jasmin Kulagina ("Pikad paberid")

("Pikad paberid") Kaia Tungal ("Fränk")

("Fränk") Natalia Mirzoyan ("Lumi saadab meid")

"Must auk" Autor/allikas: Kaader filmist/Amrion

Parim kostüümikunstnik filmis

Anita Kremm, Liisamari Viik ("Igavene suvi")

("Igavene suvi") Jasmin Kulagina ("Pikad paberid")

("Pikad paberid") Liis Plato ("Must auk")

Parim grimmikunstnik filmis

Liisi Põllumaa ("Fränk")

("Fränk") Liisi Põllumaa ("Must auk")

("Must auk") Triin Tulp ("Ühemõõtmeline mees")

Parim naisnäitleja filmis

Ester Kuntu ("Mo papa")

("Mo papa") Eva Koldits ("Must auk")

("Must auk") Maarja Johanna Mägi ("Aurora")

Parim meesnäitleja filmis

Jarmo Reha ("Mo papa")

("Mo papa") Tõru Kannimäe ("Fränk")

("Fränk") Ursel Tilk ("Must auk")

TELEAUHINDADE NOMINENDID

Parim teleseriaal

"Keskea rõõmud" (Go3) (produtsent: Ergo Kuld; tootja: Kassikuld)

(Go3) (produtsent: Ergo Kuld; tootja: Kassikuld) "Mees majas" (Go3/TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

(Go3/TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT) "Minu kallis ema" (Elisa) (produtsent: Toomas Ili, Jevgeni Supin, Elena Malkova; tootja: Zolba/Elisa/Film.UA)

(Elisa) (produtsent: Toomas Ili, Jevgeni Supin, Elena Malkova; tootja: Zolba/Elisa/Film.UA) "Papsid" (Kanal 2/Elisa) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

(Kanal 2/Elisa) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT) "Varastatud lootus: Armukelm" (ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa)

(ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa) "Von Fock" (ERR) (produtsendid: Toomas Luhats, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane, Markus Frings, Jevgeni Supin; tootja: ERR Eesti Telefilm/Zolba Productions)

Tambet Tuisu draamaseriaali "Varastatud lootus: Armukelm" võtted Autor/allikas: Marek Metslaid

Parim tõsielusaade

"Mida Mallukat!?" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)

(Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201) "Mullist välja" (ERR) (produtsent: Ken Saan; tootja: ERR)

(ERR) (produtsent: Ken Saan; tootja: ERR) "Muusikast Mihkel Rauaga" (Telia Inspira/ERR) (produtsent: Tuuli Roosma; tootja: Reede)

(Telia Inspira/ERR) (produtsent: Tuuli Roosma; tootja: Reede) "Roaldiga trellide taga" (TV3) (produtsent: Roald Johannson; tootja: John Rambo)

(TV3) (produtsent: Roald Johannson; tootja: John Rambo) "Suunamudijate tuleproov" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)

(Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201) "Tagasi juurte juurde" (Kanal 2) (produtsent: Raimo Kummer; tootja: Teletootja)

Parima päevakajasaade

"Kohv +" (ERR) (produtsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR)

(ERR) (produtsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR) "Laser" (TV3) (produtsent: Marii Karell; tootja: Telegeenius)

(TV3) (produtsent: Marii Karell; tootja: Telegeenius) "Märgatud Eestis" (TV3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: Lunarclips)

(TV3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: Lunarclips) "Silmast silma" (Kanal 2) (produtsent: Külli Loo, Jüri PIhel; tootja: Duo Media)

(Kanal 2) (produtsent: Külli Loo, Jüri PIhel; tootja: Duo Media) "Terevisioon" (ERR) (produsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR)

(ERR) (produsent: Rait Roland Veskemaa; tootja: ERR) "Täistund" (Kanal 2) (produtsent: Külli Loo, Jüri PIhel; tootja: Duo Media)

"Mullist välja" Autor/allikas: Ken Saan

Parim meelelahutussaade

"Kelle suu suitseb?" (Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ)

(Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ) "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm)

(ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm) "Mallukas ja Kristina Austraalias" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)

(Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201) "MasterChef Eesti: Professionaalid" (Telia Inspira) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

(Telia Inspira) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT) "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT)

(TV3) (produtsent: Kaupo Karelson; tootja: RUUT) "Zevakin ja Valting vs Balkan" (Elisa) (produtsent: Sander Allikmäe, Kätlin Karama Martins; tootja Two One")

Parim erisaade

"Autohullud" (Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201)

(Go3) (produtsent: Margus Sikk; tootja: 201) "Mis juhtus Diana Klasiga?" (TV3) (produtsent: Urmas Eero Liiv; tootja: Kriim)

(TV3) (produtsent: Urmas Eero Liiv; tootja: Kriim) "Pealtnägija dokumentaal "Mati Alaver - valgusest varju" (ERR) (produtsent: Piret Priisaar; tootja: ERR, Eesti Telefilm)

(ERR) (produtsent: Piret Priisaar; tootja: ERR, Eesti Telefilm) "Rakett juunior" (Kanal 2) (produtsent: Martin Korjus; tootja: Duo Media)

(Kanal 2) (produtsent: Martin Korjus; tootja: Duo Media) "Vaikusest sündinud. Arvo Pärt" (ERR) (produtsendid: Ruth Alaküla, Karmel Killandi; tootja: ERR)

(ERR) (produtsendid: Ruth Alaküla, Karmel Killandi; tootja: ERR) "Üle Atlandi" (Telia Inspira) (produtsendid: Mart Kuusk, Hannes Hanso, Liivo Niglas; tootja: HM Vetevalla)

"Impulss" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Parim teleajakirjanik

Elo Mõttus-Leppik ("Elmo Nüganen rääkis kohtumisest Putiniga ja võrdles kiiritusravi Kremli pommitamisega", "Tartu meeriks pürgiv Vahur Kraft ei vabane mineviku luukeredest") (Kanal 2)

("Elmo Nüganen rääkis kohtumisest Putiniga ja võrdles kiiritusravi Kremli pommitamisega", "Tartu meeriks pürgiv Vahur Kraft ei vabane mineviku luukeredest") (Kanal 2) Laura Kalam ("Los Angeleses: kohalikud laidavad Trumpi ja kiidavad kuberneri"; "Vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i"; "Halloween on ameeriklaste jaoks üks oodatumaid pühi") (ERR)

("Los Angeleses: kohalikud laidavad Trumpi ja kiidavad kuberneri"; "Vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i"; "Halloween on ameeriklaste jaoks üks oodatumaid pühi") (ERR) Marii Karell (TV3) ("Seakatk, bioohutuse puudujäägid farmides, üle-eestilised protestid ja toetusteks makstud miljonid eurod – kes vastutab?", "Enne valimisi raha ei haise?! Laseri eksperiment paljastab, kui varmalt on Eesti erakonnad nõus salaja keelatud raha vastu võtma.")

(TV3) ("Seakatk, bioohutuse puudujäägid farmides, üle-eestilised protestid ja toetusteks makstud miljonid eurod – kes vastutab?", "Enne valimisi raha ei haise?! Laseri eksperiment paljastab, kui varmalt on Eesti erakonnad nõus salaja keelatud raha vastu võtma.") Neeme Raud ("Eesti rahva tagant varastamises süüdistatud suursaadik Clyde Kull räägib oma versiooni", "Neeme Raud portreteeris saates Täistund helilooja Alisson Kruusmaad") (Kanal 2)

("Eesti rahva tagant varastamises süüdistatud suursaadik Clyde Kull räägib oma versiooni", "Neeme Raud portreteeris saates Täistund helilooja Alisson Kruusmaad") (Kanal 2) Roald Johannson ("Missugune näeb välja elu teisel pool trelle") (TV3)

("Missugune näeb välja elu teisel pool trelle") (TV3) Uljana Kuzmina ("Intervjuu president Alar Karisega"; "Pealtnägija" (vene keeles)) (ERR)

Rahvusringhääling aastapäeva ülekandeid tegemas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Parim saatejuht

Andrei Zevakin & Robin Valting ("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa)

("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa) Karl-Erik Taukar ("Su nägu kõlab tuttavalt") (TV3)

("Su nägu kõlab tuttavalt") (TV3) Kristjan Jõekalda ja Teet Margna ("Kaks kanget Austraalias") (TV3)

("Kaks kanget Austraalias") (TV3) Mihkel Raud ("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR)

("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR) Owe Petersell ("OP"; "Ilmsi või unes. Ivo Uukkivi") (ERR)

("OP"; "Ilmsi või unes. Ivo Uukkivi") (ERR) Romi Hasa ja Kristjan Gold ("Telehommik") (Kanal 2)

Parim teletoimetaja

Anne-Mari Müller ("Roaldiga trellide taga", "Märgatud Eestis") (TV3)

("Roaldiga trellide taga", "Märgatud Eestis") (TV3) Kajar Kase ("Telehommik", "Silmast silma") (Kanal 2)

("Telehommik", "Silmast silma") (Kanal 2) Kertu Sikk ("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2") (Go3)

("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2") (Go3) Mari Fleming ("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa)

("Zevakin ja Valting vs Balkan") (Elisa) Reimo Sildvee ("Terevisioon", "President Arnold Rüütli ärasaatmine", "Paavst Franciscuse matusemissa") (ERR)

("Terevisioon", "President Arnold Rüütli ärasaatmine", "Paavst Franciscuse matusemissa") (ERR) Roland Lugima ("Lenna ja Lauri Ilmaveerel: Farmerid") (Telia Inspira/Kanal 2)

Reimo Sildvee Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Parim telerežissöör

Doris Kartau ("Minu kallis ema") (Elisa)

("Minu kallis ema") (Elisa) Indrek Simm ("Täistund", "Rakett juunior", "Tagasi juurte juurde") (Kanal 2)

("Täistund", "Rakett juunior", "Tagasi juurte juurde") (Kanal 2) Krista Luts ("Klassikatähed" "XXI tantsupidu "Iseoma"", kontserdid ja ülekanded)(ERR)

("Klassikatähed" "XXI tantsupidu "Iseoma"", kontserdid ja ülekanded)(ERR) Margus Sikk ("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2", "Autohullud", "Mallukas ja Kristina Austraalias") (Go3)

("Suunamudijate tuleproov", "Mida Mallukat! 2", "Autohullud", "Mallukas ja Kristina Austraalias") (Go3) Mikk Mäe ("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR/Kanal 2)

("Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR/Kanal 2) Villem Tarvas ("Kaks kanget Austraalias") (TV3)

Parim naisnäitleja sarjas

Doris Tilk ("Minu kallis ema") (Elisa)

("Minu kallis ema") (Elisa) Elisabet Reinsalu ("Kättemaksukontor") (Go3/TV3)

("Kättemaksukontor") (Go3/TV3) Evelin Võigemast ("Papsid") (Kanal 2/Elisa)

("Papsid") (Kanal 2/Elisa) Liina Vahtrik ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)

("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa) Tiina Tauraite ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)

("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa) Ülle Kaljuste ("Mees majas") (Go3/TV3)

Krista Luts Autor/allikas: ERR

Parim meesnäitleja sarjas

Alo Kõrve ("Papsid") (Kanal 2/Elisa)

("Papsid") (Kanal 2/Elisa) Indrek Ojari ("Minu kallis ema") (Elisa)

("Minu kallis ema") (Elisa) Karel Käos ("Mees majas") (Go3/TV3)

("Mees majas") (Go3/TV3) Mart Müürisepp ("Keskea rõõmud") (Go3)

("Keskea rõõmud") (Go3) Märt Avandi ("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa)

("Varastatud lootus: Armukelm") (ERR/Elisa) Priit Pius ("Von Fock") (ERR)

Aasta uus tulija televisioonis

"Kelle suu suitseb?" (Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ)

(Kanal 2) (produtsent: Magnus Müürsepp; tootja: MomentumHQ) "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" (ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm)

(ERR) (produtsent: Helen Valkna; tootja: ERR Eesti telefilm) "Minu ID" (Go3) (produtsent Jaanus Saar; tootja Sonichouse)

(Go3) (produtsent Jaanus Saar; tootja Sonichouse) "The Floor – valluta võidupõrand" (TV3) (produtsendid: Gediminas Jaunius, Stanley Cheedy Ogburie; tootja Elitaz)

(TV3) (produtsendid: Gediminas Jaunius, Stanley Cheedy Ogburie; tootja Elitaz) "Varastatud lootus: Armukelm" (ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa)

(ERR/Elisa) (produtsent: Jaan Laugamõts; tootja: ERR Eesti Telefilm/Elisa) "Üle Atlandi" (Telia Inspira) (produtsendid: Mart Kuusk, Hannes Hanso, Liivo Niglas; tootja: HM Vetevalla)

Aasta sisulooja televisioonis

Helen Valkna ("Eesti Laul", "Ringvaade", "Klassikatähed", "Lühhike öppetus Eesti kultuurist") (ERR)

("Eesti Laul", "Ringvaade", "Klassikatähed", "Lühhike öppetus Eesti kultuurist") (ERR) Kadri (Maiken) Koppel ("Su nägu kõlab tuttavalt", "Maskis laulja", "Ma näen su häält", "Tähtede täht") (TV3/Kanal 2)

(Maiken) Koppel ("Su nägu kõlab tuttavalt", "Maskis laulja", "Ma näen su häält", "Tähtede täht") (TV3/Kanal 2) Kaidi Klein ("MasterChef Eesti: professionaalid", "Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR)

("MasterChef Eesti: professionaalid", "Muusikast Mihkel Rauaga") (Telia Inspira/ERR) Kätlin Kontor-Kirss ("Mees majas") (Go3/TV3)

("Mees majas") (Go3/TV3) Martin Korjus ("15 küsimust") (Kanal 2)

("15 küsimust") (Kanal 2) Raoul Suvi ("Minu kallis ema") (Elisa)

Keiti Välista Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Aasta vormilooja televisioonis