Dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid" valiti Docavivi filmifestivali programmi

Dokumentaalfilmi "Minu pere ja muud klounid" rahvusvaheline esilinastus toimub Lähis-Ida ühel olulisemal dokumentaalfilmifestivalil Docaviv, mis leiab aset 28. maist 6. juunini Tel Avivis.

"Docaviv on Iisraeli tuntuim dokfilmide festival, mille kava on alati tugeva ja läbimõeldud sõnumiga. "Minu pere ja muud klounid" paistab seal silma kui kaasaegne ja emotsionaalne perekonnalugu noortest ja üleskasvamisest, millele Piibu ja Tuudu klouniteatri element lisab ainulaadset ajatust ja universaalsust. On erakordne, et seekord jõudis kavva lausa kolm eesti dokumentaalfilmi – need on küll erinevad, kuid tabavad igaüks omal moel kaasaja elu pulssi ja väljakutseid," sõnas Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Docavivi programmis linastuvad lisaks veel "Ööäär" (rež. Vladimir Loginov) ja "Süsteemist väljas" (rež. Volia Chajkouskaya) ning Eesti kaastootmisel valminud "Irenale" (rež. Giedrė Žickytė).

"Minu pere ja muud klounid" räägib näitlejatest abielupaari Haide Männamäe ja Toomas Trossi ehk Piip ja Tuut pere loo. Film jälgib viie aasta vältel, kuidas kulgeb avalikkuse ees särava klounipaari elu kodus kolme lapsega, kellest igaühel on oma unistused ja väljakutsed.

"Minu pere ja muud klounid" on varem pälvinud Pimedate Ööde Filmifestivali Doc@PÖFF Balti võistlusprogrammi žürii eriauhinna ning Eesti Kultuurkapitali aastapreemia. Film oli nomineeritud ka Eesti Filmiajakirjanike Ühingu auhinnale Neitsi Maali ning Eesti Filmi- ja Teleauhindadel.

Filmi režissöörid on Heilika Pikkov ja Liina Särkinen, produtsent Ülo Pikkov. Filmi tootja on Silmviburlane ning rahvusvaheline müügiagent Impronta Films.

28. korda toimuv Oscari-kvalifikatsiooniga festival keskendub autoridokumentaalidele, ühiskondlikult olulistele lugudele ning uuenduslikele dokumentaalfilmivormidele.