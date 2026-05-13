X!

Dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid" valiti Docavivi filmifestivali programmi

Film
"Minu pere ja muud klounid" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Dokumentaalfilmi "Minu pere ja muud klounid" rahvusvaheline esilinastus toimub Lähis-Ida ühel olulisemal dokumentaalfilmifestivalil Docaviv, mis leiab aset 28. maist 6. juunini Tel Avivis.

"Docaviv on Iisraeli tuntuim dokfilmide festival, mille kava on alati tugeva ja läbimõeldud sõnumiga. "Minu pere ja muud klounid" paistab seal silma kui kaasaegne ja emotsionaalne perekonnalugu noortest ja üleskasvamisest, millele Piibu ja Tuudu klouniteatri element lisab ainulaadset ajatust ja universaalsust. On erakordne, et seekord jõudis kavva lausa kolm eesti dokumentaalfilmi – need on küll erinevad, kuid tabavad igaüks omal moel kaasaja elu pulssi ja väljakutseid," sõnas Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall. 

Docavivi programmis linastuvad lisaks veel "Ööäär" (rež. Vladimir Loginov) ja "Süsteemist väljas" (rež. Volia Chajkouskaya) ning Eesti kaastootmisel valminud "Irenale" (rež. Giedrė Žickytė).

"Minu pere ja muud klounid" räägib näitlejatest abielupaari Haide Männamäe ja Toomas Trossi ehk Piip ja Tuut pere loo. Film jälgib viie aasta vältel, kuidas kulgeb avalikkuse ees särava klounipaari elu kodus kolme lapsega, kellest igaühel on oma unistused ja väljakutsed.

"Minu pere ja muud klounid" on varem pälvinud Pimedate Ööde Filmifestivali Doc@PÖFF Balti võistlusprogrammi žürii eriauhinna ning Eesti Kultuurkapitali aastapreemia. Film oli nomineeritud ka Eesti Filmiajakirjanike Ühingu auhinnale Neitsi Maali ning Eesti Filmi- ja Teleauhindadel.

Filmi režissöörid on Heilika Pikkov ja Liina Särkinen, produtsent Ülo Pikkov. Filmi tootja on Silmviburlane ning rahvusvaheline müügiagent Impronta Films.

28. korda toimuv Oscari-kvalifikatsiooniga festival keskendub autoridokumentaalidele, ühiskondlikult olulistele lugudele ning uuenduslikele dokumentaalfilmivormidele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

11:40

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

11:13

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

10:57

Eesti keeles ilmus Virginia Woolfi päevik

10:30

Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

10:05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

09:17

Arvustus. Elust Eestis neil aegadel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

12.05

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo