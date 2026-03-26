Neitsi Maali pälvis Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

"Eesti filmi eelmise aasta märksõna oli kahtlemata noorus. Erinevate põlvkondade noortest rääkisid ja noorte poolt lavastatud on nii Neitsi Maali võitnud "Pikad paberid" kui ka tõeliseks hitiks kujunenud "Fränk". Võitjat tunnustamegi tänapäeva noorte sisemaailma, nende igatsuse ja vabaduseotsingute kujutamise eest ühtaegu intiimsel ja universaalsel viisil," ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.

Neitsi Maali tänavused nominendid olid veel Tõnis Pilli "Fränk", Jaan Tootseni "Kikilipsuga mässaja", Heilika Pikkovi ja Liina Särkineni "Minu pere ja muud klounid" ning Kullar Viimse "Torn".

Aasta filmiajakirjaniku tunnustuse pälvis Ralf Sauter viljaka töö eest Postimehe kultuuritoimetuses ja Retro FM-i iganädalases filmisaates "Kinovärgiga mandariin".

Aasta levifilmiks valiti Brady Corbeti draama "Brutalist", mille levitajaks on Hea Film. Mullu ka parima filmi Oscari pälvinud linalugu tunnustati vana ja uue maailma väärtuste brutaalse kokkupõrke inimlikult puudutava ja kunstiliselt mõjusa kujutamise eest.

Teisele kohale jäi levifilmide seas napi vahega Mystslav Chernovi Ukraina sõjast rääkiv dokumentaal "2000 meetrit Andrijivkani" (levitaja Must Käsi), kolmandale kohale tuli äsjane Oscari-võitja "Üks võitlus teise järel" (ACME) ja neljandal kohal maandus lõunanaabrite animatsioon "Vooluga kaasa" (Hea Film).

Täielik nimekiri võitjatest:

Aasta film: "Pikad paberid" (lavastaja Meel Paliale)

Aasta filmiajakirjanik: Ralf Sauter

Aasta levifilm: "Brutalist" (levitaja Hea Film)

Aasta levifilmi esikümne moodustasid:

1. "Brutalist" (lavastaja Brady Corbet, levitaja Hea Film)

2. "2000 meetrit Andrijivkani" (lavastaja Mystslav Chernov, levitaja Must Käsi)

3. "Üks võitlus teise järel" (lavastaja Paul Thomas Anderson, levitaja ACME Film)

4. "Vooluga kaasa" (lavastaja Gints Zilbalodis, levitaja Hea Film)

5.-6. "Kui mul vaid jaksu oleks" (lavastaja Mary Bronstein, levitaja Adastra Cinema)

5.-6. "Püha viigipuu seeme" (lavastaja Mohammad Rasoulof, levitaja KP Distribution)

7. "Patused" (lavastaja Ryan Coogler, levitaja ACME Film)

8. "Lihtsalt üks õnnetus" (lavastaja Jafar Panahi, levitaja KP Distribution)

9. "Uus laine" (lavastaja Richard Linklater, levitaja FilmStop)

10. "Bugonia" (lavastajad Yorgos Lanthimos, levitaja Hea Film)