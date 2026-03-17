Filmiajakirjanike ühing kuulutas välja Neitsi Maali nominendid

"Fränk" Autor/allikas: Allfilm
Märtsi lõpus annab Eesti Filmiajakirjanike Ühing välja parima kodumaise filmi preemia ehk Neitsi Maali Auhinna. Tänavu 33. korda üle antavale tunnustusele on nomineeritud viis mullust linateost.

Kandidaadid on:

  • "Fränk", lavastaja Tõnis Pill
  • "Kikilipsuga mässaja", lavastaja Jaan Tootsen
  • "Minu pere ja muud klounid", lavastajad Heilika Pikkov ja Liina Särkinen
  • "Pikad paberid", lavastaja Meel Paliale
  • "Torn", lavastaja Kullar Viimne

"Tänavusi kandidaate seob eelkõige sügav inimlik huvi oma erinevatest põlvkondadest tegelaste vastu, olgu keskmes siis linnanoored, maalapsed või vabariigi president," ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.

Neitsi Maali võitja kuulutatakse välja Leida Laiuse sünnipäeval, 26. märtsil, koos aasta levifilmi ja aasta filmiajakirjaniku preemiatega.

Eesti kõige vanemat filmiauhinda Neitsi Maalit antakse välja alates 1993. aastast. Võitja valib Eesti Filmiajakirjanike Ühing, mis koondab Eestis tegutsevaid filmiajakirjanikke.

Toimetaja: Kaspar Viilup

