ETV eetrisse jõuab parima doki EFTA pälvinud Kullar Viimse "Torn"

"Torn" Autor/allikas: Kaader filmist/PÖFF
27. mail jõuab ETV ekraanile Kullar Viimase dokumentaalfilm "Torn", mis on saanud kiita nii kriitikutelt kui ka pälvinud mitmeid auhindu.

2024. aastal Pimedate Ööde filmifestivalil esilinastunud ja laiemasse kinolevisse mullu sügisel jõudnud "Torn" räägib Kaljust, kelle kunagi naine maha jättis ning nelja-aastase tütre tema juurest ära viis. Mees elab aastakümneid Lõuna-Eesti sügavas metsas kõrge mäe otsas. Justkui kannaks karistust, tassib mees sisyphoslikult pikki palke ja raskeid kive oma künkale, kinnisideeks ehitada torn, et näha ja olla nähtav.

Kalju on küll pealtnäha harjunud oma rutiinse ning üksiku eluga, kuid seestpoolt pakitseb ikka ootus leida kedagi enda kõrvale. Nii peab mees kirjavahetust paljude näitsikutega, püüab peolgi käia, et kaaslast leida, kuid kuidagi ei vea, seda õiget perenaist mees ei leia.

Kui Kalju saab kõne oma tütrelt uudisega, et ta on nüüd vanaisaks saanud, tekib mehesse justkui uus elevus läbisegi hirmuga. Kas kohtuda taas tütrega? Mis tundeid see temas tekitab? Kuidas olla vanaisa kui pole saanud olla isa? Esimest korda elus võtab Kalju ette oma vanad päevikud ja salvestised, et välja selgitada, mis 30 aastat tagasi valesti võis minna.

Film on pälvinud nii kultuurkapitali aastapreemia kui ka võitnud Pärnu filmifestivali. Tänavu tunnustati Kullar Viimse dokfilmi ka parima dokfilmi EFTA-ga, samuti oli film nomineeritud filmiajakirjanike ühingu auhinnale Neitsi Maalile.

Režissöör Kullar Viimse dokfilm "Torn" on ETV eetris 27. mail kell 22.05.

Toimetaja: Kaspar Viilup

ETV eetrisse jõuab parima doki EFTA pälvinud Kullar Viimse "Torn"

