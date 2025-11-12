X!

"Torn" võitis Aesthetica filmifestivalil parima dokumentaalfilmi auhinna

Film
"Torn" Autor/allikas: Kaader filmist/PÖFF
Film

Kullar Viimse dokumentaalfilm "Torn" pälvis Inglismaal Yorkis toimunud Aesthetica Short Film Festivalil parima täispika dokumentaalfilmi auhinna.

Aesthetica Short Film Festival on 15-aastase ajalooga BAFTA ja BIFA kvalifikatsiooniga rahvusvaheline filmifestival. Festivali fookus on lühifilmidel, kuid programmi igal aastal ka valitud täispikad mängu- ja dokumentaalfilmid.

"See auhind on tänu ja tähelepanu neile, kes on tahtnud, kuid pole saanud oma last kasvatada. On liigutav näha, et "Torn" on leidnud tee ka rahvusvahelise publiku südametesse. Aitäh Aesthetica publikule ja žüriile selle usalduse eest," rõõmustas auhinna üle režissöör Kullar Viimne.

"Torni" peategelane Kalju elab eraldatuna Lõuna-Eesti metsade vahel kõrgel künkal, kus ta pärast pere kaotust loob oma elu uuesti. Film on lugu igatsusest, armastuse kadumisest ja inimsuhteid vormivast vaikimisest.

Filmi autorid on režissöör ja operaator Kullar Viimne, produtsent Erik Norkroos, monteerijad Erik Norkroos ja Mirjam Jegorov, helilooja Erki Pärnoja ning helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi tootis Rühm Pluss Null OÜ.

Toimetaja: Kaspar Viilup

"Torn" võitis Aesthetica filmifestivalil parima dokumentaalfilmi auhinna

