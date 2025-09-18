X!

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

Kullar Viimse filmi
Kolmapäeval, 17. septembril esilinastus kinodes Tallinnas Kullar Viimse dokumentaalfilm "Torn.

Filmi peategelane Kalju elab eraldatult Lõuna-Eesti metsade vahel kõrgel künkal, kuhu ta on oma elu ehitanud pärast seda, kui naine ta hülgas ja väikese tütre endaga kaasa viis. Justkui karistuseks tassib ta aastakümneid raskeid palke ja kive mäele, püüdes oma kätega rajada torni, mis ulatuks üksindusest välja – maailma, kus keegi teda märkaks. 

"Torn" on lugu igatsusest, armastuse kaotusest ja inimsuhteid vormivast vaikimisest. Film avab Kalju sisemaailma läbi tema päevikute, helisalvestiste ja igapäevase rutiini, tuues vaataja ette ühe erakordse elutee, kus vaikimine on kõnekam kui sõnad.

"Eesmärk ei olnud teha pelgalt filmi mehest, kes ehitab torni. Mind huvitas Kalju sisemine maailm – tema vaikimine, igatsus ja ootus. Loodan, et vaatajad tunnevad tema lugu oma südames ja mõistavad kui valusalt ja poeetiliselt võib üks inimene maailma endale nähtavaks teha," sõnas režissöör.

Filmi režissöör ja operaator on Kullar Viimne, produtsent Erik Norkroos, monteerijad Erik Norkroos ja Mirjam Jegorov, helilooja ja muusika autor on Erki Pärnoja, helirežissöör Harmo Kallaste. Filmi tootis Rühm Pluss Null OÜ.

Kullar Viimne pälvis filmi "Torn" eest 2024. aasta Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia. Film esilinastus 2024. aasta PÖFF-il.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

