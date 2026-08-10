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Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Kullar Viimne

Film
Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Kullar Viimne
Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Kullar Viimne Autor/allikas: Maris Kilmi
Film

Augusti esimesel nädalal toimus Aegna saarel Eesti Dokumentalistide Gildi suvekool, kus anti välja kolleegipreemia Doki Kild, mille sel aastal pälvis Kullar Viimne filmi "Torn" eest.

"Kolleegide antud preemia on suurim võimalik tunnustus. Seda suurem on rõõm, et "Torni" märkas ja tunnustas just Eesti Dokumentalistide Gild. Olen südamest tänulik oma heale kolleegile ja kaasmõtlejale Erik Norkroosile, kes on minu filmiideedesse uskunud juba filmikooli päevist ning aidanud neid ellu viia. Sama tänulik olen kogu "Torni" meeskonnale: Mart Kessel-Otsa, Harmo Kallaste, Lauri Laasik ja Indrek Köster. Oleme koos filme teinud üle kümne aasta ning see usaldus ja ühine teekond on olnud üks suurimaid väärtusi minu filmitegija elus. Dokumentaalfilm sünnib alati meeskonnatööna ning on ääretult liigutav kui meie ühist pingutust tunnustavad just kolleegid, kes teavad kõige paremini, mida ühe filmi valmimine tegelikult tähendab", sõnas Kullar Viimne auhinda vastu võttes.

Dokumentalistide Gildi auhind valitakse välja viimases aastaringis esilinastunud dokumentaalfilmidele ja hääle saavad anda kõik Gildi liikmed. Eelnevatel aastatel on auhinna saanud Nora Särak, Joosep Matjus, Jaanis Valk, Sandra Jõgeva, Marko Raat, Marta Pulk, Carlos E. Lesmes, Rainer Sarnet, Anna Hints, Liis Nimik ja Jaan Tootsen. Traditsiooniliselt on Doki Kild kunstiteos ja tänavu oli selleks Tuuli Vahesaare ja Martin Laiapea skulptuur, kahe näoga jonnipunn "Anna jonn".

Auhind anti üle 4. kuni 6. augustil toimunud suvekoolis. Tänavuse suvekooli keskmes olid küsimused ambitsioonist dokumentalistikas, videoessee kui filmidest rääkimise vorm, toimus Raimo Jõeranna valmiva dokfilmi test-kuulamine, Rachel Close'i isikliku filmi "Something familiar" põhjal arutleti koos autoriga first-person dokumentaalfilmi teemadel, tutvustati filmiamatöör Kaupo Klooreni töid 1970ndatest aastatest ning toimus valgusmeister Taivo Tenso praktiline töötuba režissööridele, esmaabi kursus ning matk Aegna saarel.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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