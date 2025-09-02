X!

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen

Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen
Dokumentalistide Gildi kolleegipreemia pälvis Jaan Tootsen Autor/allikas: Karol Ansip
Augusti viimasel nädalavahetusel toimus Mokko põlistalus Eesti Dokumentalistide Gildi suvekool, kus anti välja kolleegipreemia Doki Kild, mille sel aastal pälvis Jaan Tootsen filmi "Kikilipsuga mässaja" eest.

"Pole olemas suuremat tunnustust kui kolleegide poolt välja antud preemia ning olen tohutult tänulik kaasteelistele, kes mind sel teekonnal on toetanud. Eriline tänu "Kikilipsuga mässaja" montaažirežissöörile Martin Männikule, samuti pikk pai ja sügav kummardus kõikidele operaatoritele ja helioperaatoritele ja kogu järeltootmise meeskonnale. Sellise ajamahuka jälgiva doki tegemine on korraga nii privileeg kui ka pööraselt raske ülesanne. Kogu seda filmitegemise valu ja ekstaasi oskavadki kõige paremini mõista kolleegid. Olen Doki Gildi liikmetele südamest tänulik, et me teineteisel olemas oleme, olete minu jaoks täiesti minu teine perekond," sõnas Jaan Tootsen auhinda vastu võttes.

Dokumentalistide Gildi auhind valitakse välja viimases aastaringis esilinastunud dokumentaalfilmidest ja hääle saavad anda kõik Gildi liikmed. Eelnevatel aastatel on auhinna saanud Nora Särak, Joosep Matjus, Jaanis Valk, Sandra Jõgeva, Marko Raat, Marta Pulk, Carlos E. Lesmes, Rainer Sarnet, Anna Hints ja Liis Nimik. Traditsiooniliselt on Doki Kild kunstiteos ja tänavune teos oli Kalli Kalde graafika "Ilves".

Auhind anti üle 27. kuni 29. augustini peetud 13. suvekoolis, mis toimus koostöös Eesti Filmirežissööride Gildi ja Eesti Filmiajakirjanike Ühinguga. Tänavuse suvekooli keskmes olid konstruktiivse filmikriitika tähendus, tehisaru roll loomingulise partnerina ning filmide levi võimaluste suurendamine ja strateegiline planeerimine, et jõuda laiema publikuni nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

