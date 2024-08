Dokumentalistide gildi kolleegipreemia pälvis Liis Nimik

"Kolleegide poolt antud auhind on mulle väga oluline, sest teaduslikult on tõestatud, et positiivsed suhted kolleegidega soodustavad loomingulisust. Nii on see olnud kogu minu filmitegijaks olemise ajal, kui pealtnäha juhuslikud, väikesed toetavad mõtted ja laused õpetajatelt ja kolleegidelt on pannud mind tegema suuri asju. Olen kõigile Doki Gildi liikmetele südamest tänulik, et mul on olnud võimalik juba 12 aastat seda hindamatu väärtusega toetust kogeda," sõnas Liis Nimik.

Dokumentalistide Gildi auhind valitakse välja viimases aastaringis esilinastunud dokumentaalfilmidest. Eelnevatel aastatel on auhinna saanud Nora Särak, Joosep Matjus, Jaanis Valk, Sandra Jõgeva, Marko Raat, Marta Pulk, Carlos E. Lesmes, Rainer Sarnet ja Anna Hints.

Auhinna üleandmine toimus doki suvekoolis, mis toimus juba 12. korda, sel aastal koostöös filmirežissööride gildiga.