Galerii: Pärnu filmifestivali võitis Kullar Viimse "Torn"

11. oktoobril jagati välja 39. Pärnu filmifestivali auhinnad, peapreemia ehk parima kunstilise saavutuse tunnustuse pälvis režissöör Kullar Viimse dokfilm "Torn".

Parima kunstilise saavutuse auhinna võitja valis välja Ukraina filmiloojate žürii, kuhu kuulusid Olga Semak, Lesia Diak ja Marina Shkarupa.

Parim film põlisrahvaste ellujäämisest oli Brasiilia-Portugali dokfilm "Yupuma", mille autorid on Verónica Castro ja Kawá Huni Kuin. Võitja valis Eesti Rahva Muuseumi žürii koosseisus Pille Runnel, Karin Leivategija ja Maido Selgmäe.

Festivali eripreemiaga tunnustati filmi "Ulla" (autor Ábel Szeszler, Soome, Eesti), eripreemia audiovisuaalse museaali loomise eest pälvis "Irabu Kudaka saarelt" (autorid Okada Kazuo ja Suzuki Yuki, Jaapan), eripreemia vaimse tervise probleemide käsitluse eest anti dokile "Tohter reisil" (autor David Čálek, Tšehhi, Brasiilia). Pärnu Haigla meedikud valisid parimaks teadusfilmiks "Koidutantsijad" (autorid Anush Hamzehian ja Flavio Nani, Prantsusmaa, Itaalia).

Parimaks tudengifilmiks valisid Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilased dokfilmi "Cronopio" (autor Dāvis Cipsts, Läti, Eesti).

Telefonihääletusel valiti Eesti Rahva auhinna laureaadiks Hollandi-Ukraina dokfilm "Kõik on hästi" (autor Petra Lataster-Czisch). ERR-i kultuuriportaalis toimunud hääletusel sai enim hääli "Kodukoht" (autor Matthäus Wörle, Rumeenia, Saksamaa).

Esmakordselt oli festivalile esitatud ka Pärnu kooliõpilaste loodud lühifilme. Projektis "Avasta endas filmilooja" oli žüriil hinnata kuus lühifilmi. Žürii koosseisus Kersti Uibo, Mirjam Matiisen, Sulev Keedus, Jaak Elling andis parima lühifilmi aupalga Tair Tiituse filmile "Tasuta reis".

Võitjaid pärjati Riina Pulli tikitud etnograafilise vaibaga. Pärnu filmifestival toimub 6. kuni 19. oktoobrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

