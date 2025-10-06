X!

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Täna algav Pärnu rahvusvaheline dokumentaal- ja teadusfilmide festival toob seekord vaatajateni 35 filmi. 39. korda toimuv filmifestival keskendub põlisrahvaste võitlusele oma keele ja kultuuri säilimise eest.

Lisaks Pärnule näeb filme ka Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja Viljandimaal Heimtali muuseumis. Pärnus on festivali peakinod Pärnu Vanalinna põhikoolis ja Sütevaka humanitaargümnaasiumis.

Sütevaka noored aitasid festivalifilme ka välja valida. Tänasest reedeni näeb viit filmi ka ETV2-s ja Jupiteris. Publik saab lemmikfilmile hääle anda ERR-i kultuuriportaalis. Pärnu filmifestival kestab 19. oktoobrini.

"Leitmotiiviks on õigus elule, igal elusolendil on õigus seda omada ja keegi ei tohi talt elu ära võtta, ei põlisrahvalt ega ka rändrahvalt," ütles Pärnu filmifestivali pealik Mark Soosaar.

"Näiteks film "Yupuma" on ühest Amazonase suguharust, kus väga põhjalikult näidatakse seda, kuidas indiaanlased ennast värvivad ja miks nad värvivad, millised kaunid mustrid või kirjad neil on ihu peal. Filmi autor Veronica Castro tuleb ise kohale ja räägib, mispärast ta 18 kuud koos indiaanlastega elas," ütles Soosaar.

"Filmi "Irabu" autor Kazuo Okada tuleb Tokyost. Ta on meil varem ka käinud oma filmidega, aga seekord ei tule ta mitte filmiga, vaid audiovisuaalse museaaliga. See on üks vana rituaal, mida kaks tundi vaadatakse, näidatakse, peaaegu et ühest punktist," sõnas Soosaar.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:06

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

18:59

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

18:55

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

18:54

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

13:37

Kultuuri kodu | Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elavhõbe

13:26

Kultuuri kodu | Jass Kaselaane skulptuurid ja installatsioonid loovad ruumi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.10

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

14:01

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

04.10

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

14:17

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

13:39

ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

08:58

Keelesäuts. Oodata on ulailma

08:59

Keeleminutid. Kas tehisarul on liiga hea mälu?

13:42

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

04.10

Galerii: Etnokulpide jagamisel võidutses Mari Kalkun

05.10

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo