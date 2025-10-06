Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

Täna algav Pärnu rahvusvaheline dokumentaal- ja teadusfilmide festival toob seekord vaatajateni 35 filmi. 39. korda toimuv filmifestival keskendub põlisrahvaste võitlusele oma keele ja kultuuri säilimise eest.

Lisaks Pärnule näeb filme ka Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja Viljandimaal Heimtali muuseumis. Pärnus on festivali peakinod Pärnu Vanalinna põhikoolis ja Sütevaka humanitaargümnaasiumis.

Sütevaka noored aitasid festivalifilme ka välja valida. Tänasest reedeni näeb viit filmi ka ETV2-s ja Jupiteris. Publik saab lemmikfilmile hääle anda ERR-i kultuuriportaalis. Pärnu filmifestival kestab 19. oktoobrini.

"Leitmotiiviks on õigus elule, igal elusolendil on õigus seda omada ja keegi ei tohi talt elu ära võtta, ei põlisrahvalt ega ka rändrahvalt," ütles Pärnu filmifestivali pealik Mark Soosaar.

"Näiteks film "Yupuma" on ühest Amazonase suguharust, kus väga põhjalikult näidatakse seda, kuidas indiaanlased ennast värvivad ja miks nad värvivad, millised kaunid mustrid või kirjad neil on ihu peal. Filmi autor Veronica Castro tuleb ise kohale ja räägib, mispärast ta 18 kuud koos indiaanlastega elas," ütles Soosaar.

"Filmi "Irabu" autor Kazuo Okada tuleb Tokyost. Ta on meil varem ka käinud oma filmidega, aga seekord ei tule ta mitte filmiga, vaid audiovisuaalse museaaliga. See on üks vana rituaal, mida kaks tundi vaadatakse, näidatakse, peaaegu et ühest punktist," sõnas Soosaar.