ETV2 toob vaatajate ette viis dokumentaali Pärnu filmifestivali tänavusest kavast

Alates 6. oktoobrist jõuavad ETV2 vahendusel vaatajate ette värsked dokfilmid, mis kuuluvad tänavuse Pärnu filmifestivali programmi. ERR-i kultuuriporaalis saavad vaatajad ka valida oma lemmiku, mille põhjal antakse välj afestivali publikupreemia.

Viis filmi jõuavad ETV2 eetrisse 6. kuni 10. oktoobrini igal õhtul kell 22.00, kõiki filme saab vaadata ka Jupiteris. Alates esmaspäeva lõunast on ERR-i kultuuriportaalis avatud ka publikuhääletus, kus saab enda lemmikule anda hääle. Pühapäeval, 12. oktoobril kell 21.30 kuulutatakse ETV2 eetris välja festivali võitjad, kell 22.00 jõuab samal õhtul vaatajate ette ka festivali võidufilm.

"Tsirkus Tuomento" (Soome, 2025)

ETV2 eetris 6. oktoobril kell 22

Veli Granö dokumentaalfilm Soome kuulsaimast köielkõndijast, kunstnik Antti Tuomentost. Pärast tsirkusekarjääri katkemist on ta keskendunud oma linna ehitamisele. Seda kümneid ehitisi sisaldavat linna võib vaadata kui looja katset haarata saatuse ohjad enda kätte – ehitada terve alternatiivne maailm. Film jutustab ka Antti isa, kirjanik Matti Tuomento loo. Tema tasus oma ebaõnnestumised ja lapseea kannatused kätte enda lastele. Ühelt põlvkonnalt teisele kandunud trauma on Antti kätes muutunud üheks Soome tähelepanuväärsemaks kunstikeskkonnaks. Filmile eelneb kommentaar.

"Kõik on hästi" (Holland, 2024)

ETV2 eetris 7. oktoobril kell 22

Pilt Ukraina sõjapõgenike igapäevaelust Hollandi pagulaskeskuses. Sealne köök on mälestuste jagamise koht ja seal valmivad hõrgutised pakuvad pääsu masendusest ning koduigatsusest, aidates ikka ja jälle endale kinnitada, et kõik on... Filmile eelneb kommentaar.

"Seal, kus me magasime" (Saksamaa, 2024)

ETV2 eetris 8. oktoobril kell 22

Kunagi oli Geamăna õitsev mägiküla Rumeenias Lääne-Transilvaanias kauni järve kaldal. Nüüd on küla hävinud, kuna lähedal asuv vasekaevandus, omaaegne riigi uhkus, on täitnud järve mürgiste heitvetega. Järel on veel üksikud elanikud, lahkuma peab ka Valeria, meenutades minevikku ja olles hirmul tuleviku ees. Filmile eelneb kommentaar.

"Tšingise tütar" (Taani/Rootsi/Prantsusmaa, 2024)

ETV2 eetris 9. oktoobril kell 22

Taani ajakirjaniku Kristoffer Poulseni dokumentaalfilm jälgib seitsme aasta jooksul Mongoolia allilmas tegutsevat jõugupealikku Gereli, kes on juhtumisi ka feministist üksikema. Äärmusrahvuslikku grupeeringut juhtiv Gerel on vastuoluline isiksus, kes ühest küljest üritab kaitsta Mongooliat seksitöö ja Hiina mõjude eest, kuid kes teisest küljest propageerib rassilist puhtust ning asetab oma aated pojast kõrgemale. Ent maailm on pidevas muutumises ja nii hakkavad ka Gereli põhimõtted ning suured plaanid seitsme aasta jooksul tasapisi teist kuju võtma. Filmile eelneb kommentaar.

"Taadi hällilaul" (Ukraina, 2024)

ETV2 eetris 10. oktoobril kell 22

Liigutav film sõja nähtamatust kahjust inimsuhetele valmis Ukraina filminaise Lesia Diaki debüütfilmina. Ta asus 2017. aastal filmima sõjaveteran Serhiit, kes on kaotuste ja sõja tõttu võõrandunud oma naisest ning kolmest pojast. Kuid siis pöörab Serhii kaamerasilma režissöörile endale ja laseb tal rääkida oma loo lahkuminekust ühest teisest Ukraina sõjaveteranist. Filmile eelneb kommentaar.

Pärnu filmifestivali võidufilm

ETV2 eetris 12. oktoobril kell 22

Rahvusvahelise žürii poolt valitud võidufilm, mille autor saab auhinnaks tekstiilikunstnik Christi Kütti väärtusliku käsitöövaiba. Pool tundi enne filmi algust kuulutatakse ETV2-s välja ka festivali võitjad.