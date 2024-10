ETV2 näitab läbi nädala Pärnu filmifestivali dokumentaale

Viiel järjestikusel õhtul on kell 22 ETV2 eetris 38. Pärnu filmifestivali dokumentaalid, millele eelneb kommentaar. Esitamisele tulevate filmide seast saavad vaatajad hääletada oma lemmiku ehk Rahva Auhinna poolt. Festivali võidufilmi valib rahvusvaheline žürii ja see selgub pühapäeval ning on kohe seejärel nähtav ka ETV2s. Kõiki filme saab vaadata ka Jupiteris ja ERR-i kultuuriportaalis.



"Looja" (Ukraina, 2023)

Eetris 7. oktoobril kell 22

Olha Semaki tragikomöödia harrastusteatrist Volõõnias. Eraelulises kriisis siplev teatri- ja filminäitleja Petro naaseb pealinnast oma sünnikülla ambitsioonika plaaniga panna maainimesed teatrit tegema. Paraku on kunagise harrastustrupi ind raugenud, kuulsusejanu lahtunud ning lavastajal on järjest raskem mõttekaaslasi leida. Lõpuks peab Petro leppima tükiga, kus on ainult kolm näitlejat: tema ise, tema naine ja klubijuhatajast lapsepõlvesõber. Suvi. Leitsak. Rahu. Suure sõja puhkemiseni on jäänud kuus kuud. Filmile eelneb kommentaar.



"Vana Markku" (Soome, 2023)

Eetris 8. oktoobril kell 22

Markku on oma kätega perekonnale maja ehitanud, rügades hommikust õhtuni selle nimel, et tema seitsmel lapsel oleks katus pea kohal. Kuid väljakutse osutus liiga suureks ja viimaks põles Markku läbi. Ta jättis oma perekonna maha ja läks hoopiski välismaale. 30 aastat hiljem elab Markku erakuna samas majas. Ülejäänud pere on ammuilma välja kolinud, suhted lastega purunenud. Markku üritab küll vanuigi poolelijäänud tööd lõpule viia – kuid kellele on seda vaja? Filmi režissöör naaseb oma lapsepõlvekoju, et kohtuda isaga, keda ta ei ole kunagi õieti tundma õppinud. Koos ehitavad nad pooliku maja ette raudvärava, üritades samal ajal taastada kunagi purunenud sidet. Filmile eelneb kommentaar.

"Kõik minu staatusest" (Poola, 2023)

Eetris 9. oktoobril kell 22

Piotr Jaconi filmi pealkirjaks võiks olla ka "Kõik minu saatusest". Sügava kaastundega loodud doki kangelasteks on 20-aastane Florian ja tema ema Agata, kes võitlevad Poola kohtus noormehe soomuutmise nimel. Katoliikliku taustaga ühiskonnas aga pole lihtne muuta õigusruumi, kus Jumala poolt loodud inimene võiks ise otsustada oma soolise staatuse üle. Filmile eelneb kommentaar.



"Maailm vastavalt minu isale" (Tšehhi, 2023)

Eetris 10. oktoobril kell 22

Festivalidel žürii- ja publikuauhindu saanud dokumentaalfilm räägib materjaliteadlasest isa ning tema kunstniku ja lauljana tegutseva tütre ühisest unistusest leida tõhus lahendus planeedi päästmiseks. Nad heidavad koos humoorika pilgu võõrastesse maailmadesse, kus nende vastu keegi huvi ei tunne. Isa ja tütar püüavad mõista mitte ainult poliitikat, vaid ka teineteist. Filmile eelneb kommentaar.



"April Prantsusmaal" (Prantsuse, 2023)

Eetris 11. oktoobril kell 22

Gala Dalí ja Paul Éluardi lapselapselapse David Boaretto poeetiline dokumentaalfilm viieaastasest inglise tüdrukukesest Aprilist, kes kolib koos isaga Prantsusmaale. Vaarisa kunagises kodukülas saab April elada iseenda loodud võluvas fantaasiamaailmas keset loodust ja avastada minevikupilte, mis ärkavad tema kujutluses taas ellu. Filmile eelneb kommentaar.



Pärnu Filmifestivali võidufilm

Eetris 13. oktoobril kell 22

Rahvusvahelise žürii poolt valitud võidufilm, mille autor saab auhinnaks tekstiilikunstnik Anu Raua väärtusliku käsitöövaiba.