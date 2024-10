Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on noored

Pärnu filmifestivali peakorraldaja Mark Soosaar ütles, et kaks nädalat kestva festivali keskmes on noored, aga ka lapsed ja perekonnad.

"Selle tõttu me oleme mitmetes Pärnu koolides. Ekraanid on küll Vanalinna koolis ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumis, aga kõik kooliõpilased on oodatud. Noorteõhtu on tulemas ka kolmes Apollo kinos Tallinnas, Tartus ja Pärnus," ütles Pärnu filmifestivali peakorraldaja Mark Soosaar.

Noorteõhtu pealkirjaga "Unistajad" pakub publikule kolme dokumentaalfilmi. Film pealkirjaga "Me tahame elada siin" räägib Ukraina teismelistest poistest ja nende sõjamängudest. Belgia film "Põrutame, et elada" viib vaataja koos noortega unistama sellest, et taastataks 40 aastat tagasi ära keelatud kihutamine romuautodega. Hispaania film "Selline ongi elu" räägib aga noorte armastusest hobuste vastu.

Mark Soosaare sõnul on festivalil sel aastal varasemast vähem kunstifilme. Lisaks noortefilmidele saab vaataja kaasa elada veel filmidele, milles käsitletakse nii eutanaasia kui põlisrahvaste teemasid.

"Valik on päris suur ja nüüd on meil lausa põlisrahvaste päev, see on pühapäev, 20. oktoober, mil Eesti Rahva Muuseumis on hommikust õhtuni põlisrahvaste ellujäämise filmid," ütles Soosaar.

Festivali filme näeb peamiselt Pärnus ja Tartus, aga ka mujal Eestis. Festival kestab 20. oktoobrini ja valikut filme näitab ka ETV2.