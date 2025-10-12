X!

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

Film
"Torn" Autor/allikas: Kaader filmist/PÖFF
Film

Laupäeval kuulutati tänavuse Pärnu filmifestivali võitjaks Kullar Viimse dokumentaalfilm "Torn". 12. oktoobri õhtul kell 22.00 jõuab värske dokfilm ka ETV2 eetrisse.

Kalju on saatuse tahtel üksik mees, kelle kunagi naine maha jättis ning 4-aastase tütre tema juurest ära viis. Mees elab aastakümneid Lõuna-Eesti sügavas metsas kõrge mäe otsas. Justkui kannaks karistust, tassib mees sisyphoslikult pikki palke ja raskeid kive oma künkale, kinnisideeks ehitada torn, et näha ja olla nähtav. Kalju on küll pealtnäha harjunud oma rutiinse ning üksiku eluga, kuid seestpoolt pakitseb ikka ootus leida kedagi enda kõrvale. Nii peab mees kirjavahetust paljude näitsikutega, püüab peolgi käia, et kaaslast leida, kuid kuidagi ei vea, seda õiget perenaist mees ei leia.

Kui Kalju saab kõne oma tütrelt uudisega, et ta on nüüd vanaisaks saanud, tekib mehesse justkui uus elevus läbisegi hirmuga. Kas kohtuda taas tütrega? Mis tundeid see temas tekitab? Kuidas olla vanaisa kui pole saanud olla isa? Esimest korda elus võtab Kalju ette oma vanad päevikud ja salvestised, et välja selgitada, mis 30 aastat tagasi valesti võis minna.

"Torn" esilinastus möödunud aastal Pimedate Ööde filmifestivalil. ETV2 eetris saab režissöör Kullar Viimse dokfilmi näha 12. oktoobril kell 22.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

