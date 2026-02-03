Galerii: Sõpruses esilinastusid "Eesti lugude" sarja uued filmid

"Meie", režissöör Janek Murd

ETV eetris 08.02 kell 20.30

Lugu eesti ja vene tüdrukutest, keda ühendab korvpall. Enne igat mängu moodustavad nad ringi, trambivad jalgu ja hüüavad üles hüpates: "Meie!" See on tiim, mis sündis kahe Tallinna linnaosa ja keele kohtumisel. Kesklinna eesti tüdrukute ja Lasnamäe vene tüdrukute võistkonnad olid mõlemad omaette hääbumise äärel. Kui nad kokku pandi, ei olnud keegi kindel, et neist saab tugev tiim. Aasta hiljem võitsid nad enda vanuseklassis Eesti meistritiitli ja mängisid endast vanematega hõbedale.

Režissöör, operaator, monteerija ja helilooja Janek Murd, produtsent Karol Ansip.

"Igavene võitlus", režissöör Erik Tikan

ETV eetris 15.02 kell 20.30

Vene perekonnast pärit kaitseväe ohvitser ja missiooni veteran Aleksandr otsustab pärast 15 aasta pikkust edukat karjääri teenistusest lahkuda, et oma lastele paremat elu pakkuda. Ohtlikus sõjas mitukümmet meest juhtinud Aleksandr avastab kiirelt, et tavaline elu on tema jaoks raskem kui lahinguväli.

Et olla jälle parim, tuleb alustada nullist. Mees proovib mitmeid kordi kätt eraettevõtluses, kuid kõik tema ettevõtmised, erinevad toitlustusärid nii Tapal kui ka Tallinnas, lillepood ja spordiklubi asutamine, põruvad. Pärast mitmeid ebaõnnestumisi ja enesesse vaatamisi leiab Aleksandr lõpuks viisi, kuidas kasutada tsiviilsektoris oma lahinguväljal omandatud väärtuslikke teadmisi. Ta hakkab pakkuma meeskonna- ja juhtimiskoolitusi Eesti ettevõtetele, rakendades oma oskusi ning teadmisi sõjast.

Filmi autor Erik Tikan, produtsent ja toimetaja Eva-Lotta Kivi, helitöötlus ja muusika Timo Kiirend. Tootja ET Productions.

"Päevapiltnik", režissöör Kullar Viimne

ETV eetris 22.02 kell 20.30

Ürituste ja seltskonnnafotograafi Erlend Štaubi päevad mööduvad glamuursetel pidudel inimestega suheldes ning neid pildistades. Ööd aga neidsamu fotosid klientide jaoks töödeldes, sest fotosid oodatakse temalt juba järgmisel hommikul. Erlendi talenti ja oskusi osatakse hinnata ka väljaspool Eestit. Cannes'i filmifestivalil on ta juba kümnendat aastat järjest. Selline töö nõuab head suhtlemisoskust ja tugevat füüsist. Kas kõige selle juures jätkub aga aega ka pereeluks ja lapse kasvatamiseks? Fotograafil on selleks vastus valmis ja retsept olemas.

Režissöör ja operaator Kullar Viimne, monteerija ja produtsent Erik Norkroos. Tootja Rühm Pluss Null.

"Kõik teevad kõike valesti", režissöörid Taavi Arus ja Ivar Murd

ETV eetris 01.03 kell 20.30



Uus eesti punk keeb üle ääre! Kirju trobikond tegelasi ja bände nagu Kalli Talonpoika, Riste Sofie Käär, Skoone, O.V.M., Keskkool ja Spekter on kindlad, et teevad midagi täiesti teistsugust, kui meie laulva revolutsiooni raudvara. Film ei otsi vastust küsimustele nagu mis, kes ja kus on uus eesti punk, film ongi uus eesti punk.

Režissöörid Taavi Arus ja Ivar Murd, produtsent Ivar Murd, operaator Taavi Arus. Tootja Mõ.