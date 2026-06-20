Ühe minuti film | Kevin Piperal ja Philip Kaat "Kõverpeegel"
Kevin Piperali ja Philip Kaadi minutifilm "Kõverpeegel" on igati tuumakas mõtteline järg Oskar Lehemaa "Karvale" ja kahe aasta tagusele menufilmile "Protseduur".
Sotsiaalmeediaajastu on viinud noorte vaimse tervise kriisi haripunkti, kus eneseväärtus kipub sõltuma välimusest, laikidest ja teiste heakskiidust. Pidev võrdlemine ja surve vastata teatud iluideaalidele võivad panna noore inimese keskenduma väikestele puudustele, kuni need hakkavad varjutama kogu minapilti.
Režissöörid Kevin Piperal, Philip Kaat, produtsent Erik Jakobson, operaator Ben Raybone, monteerija Philip Kaat, helikujundaja Semjon Greef, grimm Chatriin Väster, osatäitja Liisa Randver.
Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.
Toimetaja: Kaspar Viilup