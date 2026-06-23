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Ühe minuti film | Aleksandr Heifets "Ootus"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Kui mõnd filmi peaks liigitama sõnadega "hea tuju patarei", siis Heifetsi "Ootus" suudab küll kahtlemata ühe minutiga teie suunurgad ülespoole vedada. On täiesti võimalik, et tahate ka ise pärast tuletõrjujaks hakata.

Atmosfääriline dokumentaalfilm igavese ootuse argihetkedest. Režissöör Aleksandr Heifets, operaatorid Aleksandr Heifets ja Andero Kalju, monteerija Aleksandr Heifets, tootjafirma Taiga Film.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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