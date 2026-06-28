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Ühe minuti film | Lota Viik "Vabad käed"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Seekordsele minutifilmide saagile tõmbab joone alla Lota Viik oma tabava puändiga eksperimentaalfilmiga "Vabad käed".

Kõik sündmus-tagajärjed meie elus ei ole loogilised ja kõik põhjused ei ole tuletatavad. Vahel on lihtsalt nii, et on nagu on ja rohkem polegi vaja teada. Vaja on lihtsalt minna edasi. Režissöör ja monteerija Lota Viik, operaator Raido Pedak, osatäitja Anna Kristin Peterson-McCarthy.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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