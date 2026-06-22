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Ühe minuti film | Kristen Aigro "Kapsategu"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Toidufilme on Eestis aastate jooksul väga vähe tehtud, rääkimata veel meditatiivsetest toidufilmist. Kristen Aigro täidab minutikeseks selle tühimiku.

Algselt perekonna kroonika jaoks filmitud materjal vanavanemate igaastasest kapsatalgust moodustus lühidokumentaalfilmiks, sest olemine ja jutud kapsa hakkimise kõrval olid nii meeleolukad. Noorem põlvkond seda traditsiooni pole üle võtnud, kuid ajalugu väärib mäletamist. Poest on ju nii lihtne kapsaid osta.

Filmis osalesid Reino Malts, Anne Ainsaar, Mare Malts, Tõnis Malts, Valli Malts, filmi autor Kristen Aigro, helikujundus ja värvimääramine Jelizaveta Švets.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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