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Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Pärast seda, kui kõik inimesed on jaanipäeval kõrges rohus, heinas või põllul aasta pikimat ööd nautinud, ongi igati kohane korra lähemalt uurida, kui kirev elu tegelikult niitudel peitub.

"76" on poeetiline lühidokumentaal Eesti ühest liigirikkaimast paigast — Laelatu puisniidust. Film räägib sellest, et suurim rikkus võib peituda kõige väiksemates detailides. Ühelainsal ruutmeetril on siin loendatud 76 taimeliiki, mis teeb sellest ühe maailma liigirikkama paiga. Minutifilm ühendab teadusliku fakti ja poeetilise loodustunnetuse, kutsudes väärtustama ja hoidma elurikkust.

Režissöör Maria Uppin, operaator Robi Uppin, monteerija Maria Uppin, helilooja Robi Uppin, osatäitja Toomas Lõhmuste.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Karmen Rebane

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