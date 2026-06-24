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Ühe minuti film | Aadam ja Jaan Tootsen "Parim pilt looduses"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Aasta alguses jõudis kinodesse Johan Huimerinna dokfilm "Laskumine orgu", mille keskmes oli Peeter Laurits, nüüd näeme Lauritsat ka Aadam ja Jaan Tootseni värskes minutifilmis. Pole palju inimesi, kellest oleks ühe aastaga kaks dokki tehtud!

Peeter Laurits jagab filmis õpetussõnu, kuidas teha looduses parim pilt. Või oli see pink? Režissöörid Aadam Tootsen ja Jaan Tootsen, osatäitja Peeter Laurits, tootjafirma Aadam ja pojad.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Karmen Rebane

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