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Ühe minuti film | Maris Kerge ja Erik Norkroos "Aknavaade"

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Suure osa elust mööda maailma rännanud kirjanik Elin Toona on nii värvikas karakter, et ka minutilise dokumentaalfilmiga annab ta edasi rohkem, kui mõni suudaks kordades pikema ajaga.

"Aknavaade" on kirjanik Elin Toona vestlustel põhinev dokumentaalfilm, mille keskmes on... nukk. Režissöörid Maris Kerge ja Erik Norkroos, monteerija Erik Norkroos, tootjafirma Rühm Pluss Null.

Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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