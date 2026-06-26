Ühe minuti film | Kaur Hallik ja Anne Maria Vaher "Kast"
Hiina odavkaubamajade maaniat ei ole vist üheski filmis varem nii minimalistlikult, aga tabavalt edasi antud kui minutifilmis "Kast".
Mitu kasti mahutab üks elu? Režissöörid Kaur Hallik ja Anne Maria Vaher, produtsent ja stsenarist Riho Rosin, operaator Kiur Kaldmaa, kunstnik Berit Rebane, monteerija ning helilooja Karl August Kask, osatäitja Helena Nõmm.
Eesti Filmi Instituut korraldas tänavu seitsmendat korda minutifilmide konkurssi, mis kandis sel korral alapealkirja "Vabakava". Konkursile laekus 54 ideed, komisjon valis neist välja kümme.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor