EFI aitab uue filmiekspordi kiirendiga filmitootjatel välisturgudele jõuda

Uue filmiekspordi kiirendi esimese tegevusena osaleb Eesti produtsentide delegatsioon 25. kuni 28. augustini Norras Haugesundis toimuval filmiturul New Nordic Films, et jätkata koostööd Põhjamaade partneritega ning leida uusi rahvusvahelisi koostöövõimalusi.

Norras toimuvas tööstusprogrammis on kohal Helen Lõhmus (Zolba Productions), Mika Pajunen (Homeless Bob Production x TLSNKI) ja Anneli Ahven (Kopli Kinokompanii). Lisaks osaleb festivalil Allfilmi produtsent Pille Rünk.

"Eestil on juba praegu olemas väga kogenud ja konkurentsivõimelised tootjad, 40 protsendiline tagasimaksesüsteem, valmimas filmilinnak Tallinnfilm Studios ning loomisel täiesti uus stuudiotaristu Ida-Virus. Aga sellest kõigest on kasu ainult siis, kui rahvusvahelised partnerid teavad, mida Eestis teha saab, oskavad Eestit oma projektidesse kaasata ja näevad meid võimaliku tootmispaigana," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Filmiekspordi kiirendi eesmärk on aidata Eesti filmitootjatel jõuda uutele välisturgudele, leida rahvusvahelisi koostööpartnereid ja tuua Eestisse rohkem välisprojekte. Kahe aasta jooksul osaleb programmis 16 Eesti tootmisettevõtet.

Kiirendi raames korraldatakse nende esindajatele sihitud visiite rahvusvahelistele filmiturgudele, pakutakse vajaduspõhist nõustamist ning aidatakse suurendada ettevõtete nähtavust välisturgudel.