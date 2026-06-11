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"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Shanghai filmifestivalil

Film
"Hukkunud Alpinisti hotell" Autor/allikas: Viktor Mentunen
Film

Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud kultusfilm "Hukkunud Alpinisti hotell" linastub juunis Aasia ühel suurimal filmifestivalil.

12. juunil algaval 28. Shanghai rahvusvahelisel filmifestivalil linastub "Hukkunud Alpinisti hotell" programmis "4K Restoration", kuhu on valitud maailma filmiajaloo silmapaistvad restaureeritud teosed. Tänavuses programmis on Grigori Kromanovi filmi kõrval näiteks Miloš Formani "Lendas üle käopesa", Martin Scorsese "New York, New York", Alejandro González Iñárritu "Amores Perros" ja David Fincheri "Paanikatuba".

Filmi digiteeris Rahvusarhiivi filmiarhiiv ning restaureeris selle USA levitaja Deaf Crocodile Films. Restaureeritud versiooni maailma esilinastus toimus tänavu veebruaris Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmis, kuhu "Hukkunud Alpinisti hotell" valiti programmi avafilmiks.

"Sellised hetked rõhutavad, kui oluline on filmipärandi hoidmine ja digiteerimine ning selle nähtavaks tegemine maailmas," sõnas Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp Berlinale eel.

Shanghai rahvusvaheline filmifestival toimub tänavu 12.–21. juunini ning on ainus Hiinas toimuv Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni (FIAPF) tunnustatud A-kategooria filmifestival. Shanghai filmifestival on üks Aasia olulisemaid filmisündmusi.

Toimetaja: Karmen Rebane

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