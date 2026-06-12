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Rain Rannu mängufilm "Uus raha" jõuab Hiina publiku ette

Film
"Uus raha" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" linastub juunis Aasia ühel suurimal filmifestivalil.

Shanghai rahvusvaheline filmifestival toimub tänavu 12.–21. juunini ning on ainus Hiinas toimuv Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni (FIAPF) tunnustatud A-kategooria filmifestival, olles seega üks Aasia olulisemaid filmisündmusi.

Tallifornia film "Uus raha" esilinastub programmis "International Panorama", kus toimub ka filmi Hiina esilinastus. "Uus Raha" on ühtlasi ainus Eesti täispikk mängufilm, mis tänavusesse "International Panorama" programmi valiti.

"Uus raha" on lugu IT-spetsialist Taavist ja tema õpetajast abikaasast Liisast, kes on ootamatult vastamisi küsimusega, mida teha, kui ühel hommikul on pangakontol absurdselt suur rahasumma.

"Eks iga film loodab ületada keele- ja kultuuri piire. Šhanghai festivalile valimine annab meile põneva võimaluse näha, kas üks Eesti lugu kõnetab vaatajat, kelle kultuuriline taust on meie omast väga erinev," kommenteeris režissöör Rain Rannu.

Eesti kinodes kogus "Uus raha" üle 40 000 vaataja. Praegu on film vaadatav HBO Maxis ning kõigil peamistel Eesti voogedastusplatvormidel.

Lisaks linastub festivalil Eesti ajalooline film "Hukkunud Alpinisti hotell" programmis "4K Restoration", kuhu on valitud maailma filmiajaloo silmapaistvad restaureeritud teosed. 

Toimetaja: Karmen Rebane

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