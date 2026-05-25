Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa võitis Rumeenia režissööri Cristian Mungiu film "Fjord". Mungiu jaoks oli see juba teine Cannes'i peapreemia.

Grand prix' pälvis Andrei Zvjagintsev oma uue filmiga "Minotauros". Film räägib Vene ühiskonna moraalsest langemisest ning oma tänukõnes pöördus lavastaja otse Putini poole, paludes tal sõda jalamaid lõpetada.

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul ei saa ka Cannes'i poliitilisusest kuidagi mööda vaadata.

"Cannes on ikka väga poliitiliseks muutunud. Kuigi Cannes'i juht Thierry Fremaux tahab seda hästi ümmarguseks rääkida ja ei taha fookust poliitika peale panna, aga see on loomulikult poliitiline. Võib-olla tuli see ka sellest, et Berlinale oli juba poliitiline: filmid on poliitilised, see, mida me seal arutame, on väga poliitiline ja puudutab ka igapäevast filmide tootmist," rääkis ta.

Sepp lisas, et eestlased püüdsid sel korral fookusesse tõsta kaht suuremat teemat. "Need olid meie tagasimaksefondi suurendamine ja teine suur teema on see, et meil on just-just stuudiod valmis saamas," tõi ta välja.