Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

Kinosaal.
Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR
Valitsus otsustas tõsta Film Estonia tagasimaksemäära 30 protsendilt 40 protsendile, et tugevdada Eesti positsiooni rahvusvahelise filmitootmise turul.

Film Estonia on 2016. aastal käivitatud Eesti Filmi Instituudi hallatav tagasimakseprogramm, mille eesmärk on tuua Eestisse välisprojekte, kasvatada audiovisuaalteenuste eksporti ja toetada majandust.

"Film Estonia on ennast hästi tõestanud positiivse majandusliku mõjuga lahendus, mis loob lisaks filmivaldkonnale töökohti paljudes sektorites. Koos valmivate filmivõttepaviljonidega Jõhvis ja Tallinnas on see oluline samm valdkonna arengus," ütles kultuuriminister Heidy Purga. 

Viimase nelja aasta jooksul on hinnanguliselt teistesse riikidesse liikunud 27 Eestisse kavandatud projekti. Nende kogumaht ületas 44 miljonit eurot, millest Eestis oleks kulutatud hinnanguliselt 27 miljonit eurot. 40-protsendiline tagasimakse vähendab tootjate kulusid Eestis ligikaudu 14 protsenti.

Eesti programmi eelarve on alates 2024. aastast olnud 6 miljonit eurot aastas. Maksemäära tõusuga vähendatakse programmi baaseelarvet 6 miljonilt 5,2 miljoni eurole, mis tähendab, et muudatus ei too riigieelarvele täiendavat koormust. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

