Tartu Elektriteatri 15. sünnipäev toob ekraanile kinotöötajate lemmikfilmid

Elektriteatri kuraator Rasmus Räägu sõnul on programmi koostanud 23 praegust ja endist Elektriteatri liiget. "Nii head kino saab pidada ainult tänu kõigile neile inimestele, kes igapäevaselt kire, töö ja lennuka fantaasiaga Elektriteatrisse panustavad. Igaüks valis filmi, mis on talle südamelähedane või väärib tema meelest kogemist just kinosaalis. Selle festivaliga tähistame seega kino, filmikunsti, aga ka neid inimesi, kelleta Elektriteatrit ei oleks," ütles Rääk.

Festivali esimese osa avab 1. märtsil Edward Yangi õrn ja melanhoolne sissevaade inimeste sisemaailma – "Üks ja kaks" ehk "Yi Yi" (2000). "See on näiliselt lihtne film, mis jälgib üht perekonda nende argistes tegevustes, kuid suudab vaataja endasse nii sügavalt haarata, et tunned end osana nende elust. Režissöör on meisterlikult peitnud suured elu üle juurdlevad küsimused ja hirmud elulistesse ja tavalistesse olukordadesse," rääkis filmi valinud Kristiina Saar.

Programmi esimeses jaos linastuvad veel Blake Edwardsi "Victor/Victoria" (1982), Ila Bêka ja Louise Lemoine'i "Koolhaas HouseLife" (2013), Damien Chazelle'i "Whiplash" (2014), Benjamin Christenseni "Häxan" (1922) ja Shane Blacki "Head tüübid" (2016). Festivali järgmised filmid avalikustatakse suve alguses.