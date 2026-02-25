X!

Tartu Elektriteatri 15. sünnipäev toob ekraanile kinotöötajate lemmikfilmid

Film
"Yi Yi" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Tartu väärtfilmikino Elektriteater saab 1. märtsil 15-aastaseks. Juubeliaastat tähistatakse terve aasta kestva filmifestivaliga, mille raames jõuavad ekraanile kinotöötajate lemmikfilmid.

Elektriteatri kuraator Rasmus Räägu sõnul on programmi koostanud 23 praegust ja endist Elektriteatri liiget. "Nii head kino saab pidada ainult tänu kõigile neile inimestele, kes igapäevaselt kire, töö ja lennuka fantaasiaga Elektriteatrisse panustavad. Igaüks valis filmi, mis on talle südamelähedane või väärib tema meelest kogemist just kinosaalis. Selle festivaliga tähistame seega kino, filmikunsti, aga ka neid inimesi, kelleta Elektriteatrit ei oleks," ütles Rääk.

Festivali esimese osa avab 1. märtsil Edward Yangi õrn ja melanhoolne sissevaade inimeste sisemaailma – "Üks ja kaks" ehk "Yi Yi" (2000). "See on näiliselt lihtne film, mis jälgib üht perekonda nende argistes tegevustes, kuid suudab vaataja endasse nii sügavalt haarata, et tunned end osana nende elust. Režissöör on meisterlikult peitnud suured elu üle juurdlevad küsimused ja hirmud elulistesse ja tavalistesse olukordadesse," rääkis filmi valinud Kristiina Saar. 

Programmi esimeses jaos linastuvad veel Blake Edwardsi "Victor/Victoria" (1982), Ila Bêka ja Louise Lemoine'i "Koolhaas HouseLife" (2013), Damien Chazelle'i "Whiplash" (2014), Benjamin Christenseni "Häxan" (1922) ja Shane Blacki "Head tüübid" (2016). Festivali järgmised filmid avalikustatakse suve alguses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

15:00

Laupäeval selgub noorte artistide konkursi Livestage.Youth võitja

14:15

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

14:03

Tallinnas esineb briti pop-duo Hurts

11:13

Rakvere teatri sünnipäeval jagati kolleegipreemiaid

11:08

Tartu Elektriteatri 15. sünnipäev toob ekraanile kinotöötajate lemmikfilmid

11:01

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

10:49

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

24.02

Arhitekt: Tallinna Linnateatri projekteerimine oli tõeline väljakutse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

24.02

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

11:01

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

10:49

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

25.09

Lõuna-Aafrikast pärit dirigent Xandi van Dijk asutas Viimsis uue orkestri

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

14:15

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

24.02

Viktoriin: kui hästi tunned riiklikke teenetemärke?

22.02

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo