X!

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

Film
Kino Sõprus
Kino Sõprus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Film

Kuressaare Thule Kino, Tartu Elektriteater, Tallinna kinod Artis ja Sõprus ning Võru kino Kannel tõdesid ühises avalikus kirjas, et praegune riiklik toetus ei taga kultuurset ja mitmekülgset kodumaist ning rahvusvahelist programmi pakkuvate kinode kestlikkust.

"Me tegutseme täna majandusliku toimetuleku piiril olukorras, kus riiklik rahastus on jäänud viimastel aastatel seisma või vähenenud, samal ajal kui kulud on kasvanud ligi poole võrra," kinnitasid kinod avalikus kirjas, tuues välja, et viie aastaga on toetuse kogumaht langenud 185 000 euro pealt 175 750 euroni, kuigi toetust taotlevate kinode arv on kasvanud. "Inflatsiooni arvestades peaks 2026. aastaks toetuse maht ulatuma vähemalt 266 780 euroni, et säilitada varasem väärtus." 

Väärtfilmikinod tõid ka välja, et kehtiv kord ei luba toetust kasutada personalikuludeks. "Kuigi just sisuline töö nagu eriprogrammide kureerimine, hariduslik töö järelkasvuga, erisündmused ja publikust lähtuv turundus on kvaliteetse kinokeskkonna vundament. Seetõttu on väärtfilmikinod sõltuvad projektitoetustest, mis ei võimalda teha pikaajalisi plaane ja pärsivad sellega võimekust ka piletitulust sõltuvat tulubaasi kasvatada."

"Teeme ettepaneku tõsta väärtfilmikinode tegevustoetuse mahtu minimaalselt 350 000 euroni aastas hiljemalt 2028. eelarveaastaks ning sealt edasi siduda see filmivaldkonna kogutoetuse kasvuga, et järk-järgult liikuda väärtfilmikinode kui riiklikult rahaliselt toetatud ja väärtustatud kultuuriasutuste suunas," pakkusid nad välja ja lisasid, et kultuuriministeeriumi võiks luua ka töögrupi, kuhu oleks kaasatud kõigi väärtfilmikinode esindajad, EFI nõukogu liikmed ning ka Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed. "Selleks, et kinokultuur Eestis ei hääbuks." 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

11:40

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

11:13

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

10:57

Eesti keeles ilmus Virginia Woolfi päevik

10:30

Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

10:05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

09:17

Arvustus. Elust Eestis neil aegadel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

12.05

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo