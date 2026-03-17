Tartu eraldas kolmeaastase tegevustoetuse esmakordselt ka Mustale Kastile

Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust antakse vähemalt kümme kuud aastas avalikkusele suunatud kultuuriprogrammi pakkuvatele kultuuriorganisatsioonidele.

Sellest aastast hakkavad kolmeaastast toetust saama Tartu Uus Teater, väärtfilmikino Elektriteater ja teater Must Kast. 2025. aastal alanud toetustsüklis jätkavad Tartu kirjanduse Maja ja Kogo galerii.

Komisjoni hinnangul väärib Must Kast kolmeaastast tegevustoetust, mis aitab teatril vähendada projektipõhist lähenemist ning keskenduda sisulisele arenguhüppele. Komisjon tõstis esile, et Must Kast töötab ühena vähestest just noortele suunatud programmi loomisega.

Uue Teatri puhul tõid hindajad välja, et tegemist on Tartu eriilmelise teatriga, mis pakub kvaliteetset programmi ning tõstab Tartu mainet tugeva teatrilinnana.

Elektriteatri puhul märgiti, et tegemist on Tartu ainsa väärtfilmikinoga, mis pakub mitmekülgset ja kvaliteetset programmi, samal ajal keskendudes ka koolilaste kinoharidusse. Elektriteatri suurimad eesolevad väljakutsed on seotud teise kinosaali käivitamisega ja ettevalmistustega Siuru kultuurikeskusse kolimiseks.

Tartu linn on kolmeaastast tegevustoetust välja andnud alates 2020. aastast. Tegevustoetuse andmise ettepaneku teeb linnavalitsusele valdkonna ekspertidest koosnev komisjon.