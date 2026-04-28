Varem Sõpruse all tegutsenud Kai kino jätkab iseseisva asutusena

Foto: Siim Lõvi /ERR
Noblessneris Kai kunstikeskuse ruumides asuvat kinosaali haldas siiani kino Sõprus, nüüd jätkab Kai kino iseseisvalt.

70-kohalises kinosaalis jätkub edaspidi programm kolmapäevast pühapäevani, iga päev kell 18 toimub üks seanss. Laiemas kinolevis olevate filmide kõrval korraldatakse ka erilinastusi, jätkuvad kunstnike kureeritud kavad ning mais jõuavad vaatajate ette Lars Von Trieri vähemtuntud linateosed.

Kai kino programmijuht Katariina Rebane kinnitas, et esialgu jääb Sõprus neile tehnilise toega abiks, kuid ta ei välista, et tulevikus suudavad nad tegutseda ka täiesti iseseisvalt.

"Suunitluselt oleme sarnases paanis nagu Sõprus, Artis ja Elektriteater ehk siis Euroopa kino ja Eesti filmid ehk siis väärtfilmikino oleme. Kõige rohkem tahaksime siin leida üles Põhja-Tallinna inimesed ja neid siia kinno meelitada, võib-olla kõik asi ei pea olema koondunud kesklinna," sõnas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

