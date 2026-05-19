X!

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

Film
„PMMP laval – ei iial enam“
„PMMP laval – ei iial enam“ Autor/allikas: Kaader filmist
Film

21. mail linastub Kai kinos Soome dokumentaalfilm "PMMP laval – ei iial enam" naiste kohtlemisest popmuusikas. Mullu Yleisradio toetusel sündinud film vallandas Soomes laialdase ühiskondliku arutelu.

Bänd oli 2000. aastate alguses Soomes kuulsuse tipus, samas kui bändi noored naissolistid, Paula Vesala ja Mira Luoti, puutusid kokku avaliku alandamisega. Dokumentaalfilm "PMMP laval – ei iial enam" (2025) jutustab loo nii muusika armastusest kui ka meelelahutustööstuse julmusest. Muusikud räägivad filmis otsekoheselt sellest, kuidas neid 2000ndatel koheldi: sageli hinnati välimust rohkem kui muusikat, ajakirjandus oli halastamatu ning seksistlikud kommentaarid olid igapäevased.

"Linastus on sattunud perioodi, mil nii Soome kui ka Eesti esindajateks Eurovisioonil on comeback'i teinud naisartistid. Linda Lampenius sai oma karjääri alguses nii palju seksistlikku kiusu, et kolis Soomest Rootsi. Nüüd võiks ka tema comeback'i motoks olla "ei iial enam"," ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Kui palju on olukord 2000. aastatest alates naismuusikute jaoks tegelikult muutunud? Filmist tõukuvatel teemadel arutlevad vestlusringis režissöör Kati Laukkanen, PMMP laulja Mira Luoti ja muusikaajakirjanik Merit Maarits. 

Film pälvis selle aasta jaanuaris kaks Soome Kuldse Venla auhinda: aasta sündmus ja aasta režissöör. Film on soome keeles ning linastub ingliskeelsete subtiitritega

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

16:49

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

10:02

Galerii: kruiisifestival Close-Up Båten tõi Tallinnasse tuhatkond Rootsi punkarit

09:33

Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:17

Ülevaade: kontserdisuvi 2026 Uuendatud

11:49

German Golubi filmi "Teie teenistuses" tunnustati Cannes'i filmiturul preemiaga

18.05

Cinamon avab taas Kosmoses kino

18.05

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

18.05

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

08:54

Rakvere teatri lavale jõuab Tammsaarel põhinev "Karin ja Indrek"

18.05

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

11:11

Cannes'i päevik #7: "Tundmatu" on järjekordne nõrgapoolne lisandus hõredale võistlusprogrammile

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo