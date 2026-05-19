Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

Bänd oli 2000. aastate alguses Soomes kuulsuse tipus, samas kui bändi noored naissolistid, Paula Vesala ja Mira Luoti, puutusid kokku avaliku alandamisega. Dokumentaalfilm "PMMP laval – ei iial enam" (2025) jutustab loo nii muusika armastusest kui ka meelelahutustööstuse julmusest. Muusikud räägivad filmis otsekoheselt sellest, kuidas neid 2000ndatel koheldi: sageli hinnati välimust rohkem kui muusikat, ajakirjandus oli halastamatu ning seksistlikud kommentaarid olid igapäevased.

"Linastus on sattunud perioodi, mil nii Soome kui ka Eesti esindajateks Eurovisioonil on comeback'i teinud naisartistid. Linda Lampenius sai oma karjääri alguses nii palju seksistlikku kiusu, et kolis Soomest Rootsi. Nüüd võiks ka tema comeback'i motoks olla "ei iial enam"," ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

Kui palju on olukord 2000. aastatest alates naismuusikute jaoks tegelikult muutunud? Filmist tõukuvatel teemadel arutlevad vestlusringis režissöör Kati Laukkanen, PMMP laulja Mira Luoti ja muusikaajakirjanik Merit Maarits.

Film pälvis selle aasta jaanuaris kaks Soome Kuldse Venla auhinda: aasta sündmus ja aasta režissöör. Film on soome keeles ning linastub ingliskeelsete subtiitritega