Kai kino tähistab Lars von Trieri juubelit eriprogrammiga

Lars von Trieri juubeliaasta puhul toob Kai kino ekraanile valiku tema varasematest ja harvem linastuvatest filmidest, mis avavad tema esteetilise kujunemise, mängu reaalsuse ning filmikeele radikaalse nihutamise. Programmis kohtuvad futuristlik noir, meta-dokumentalistika, hüpnootiline Euroopa-järgne maailm ja absurdikomöödia, mis paljastab võimu ja identiteedi mehhanisme.

Eriprogrammi avab volbriööl, 30. aprillil kell 19 linastuv õudusfilm "Antikristus", milles Willem Dafoe ja Charlotte Gainsbourg kehastavad leinavat abielupaari. Pärast lapse traagilist surma põgenevad nad eraldatud metsamajakesse nimega Eeden. Seal muutub loodus vaenulikuks ning naise psüühika hakkab lagunema, tuues nähtavale filmi vägivaldse, mütoloogilise ja rituaalse alatooni.

Programm jätkub nädalavahetusel, 2. ja 3. mail. Laupäeval kell 16 jõuab vaatajate ette futuristlik mõrvamüsteerium "Kuriteo element", millesse on põimitud hulgaliselt fantastikaelemente. Film näitab Trieri huvi teadvuse, identiteedi ja filmikeele manipuleerimise vastu.

Kell 18 linastub film "Epideemia", iseäralik teos režissöörist ja stsenaristist, kes loovad filmikäsikirja salapärasest epideemiast, mis laastab Euroopat, ent peagi avastavad mehed, et nende koletu stsenaarium on tõeks saanud.

Pühapäeval kell 15 näeb filmi "Euroopa", mis on visuaalselt üks Trieri kõige ambitsioonikamaid filme, kus on segamini mustvalge ja värv, hüpnootiline jutustajahääl ja sõjajärgne Saksamaa. Painajaliku atmosfääri ning rikka alltekstiga linateos kinnistas Trieri rahvusvahelise autorina.

Kell 17 algab film "Viis takistust". Koostöös Jørgen Lethiga valminud dokumentaalne eksperimentaalfilm uurib loovust, piiranguid ja kunstniku ego. Trier soovib vaidlustada harjumuslikke dokumentaal- ja filmitootmise viise.

Viimase linateosena jõuab kell 19 ekraanile "Kõige boss", Trieri haruldane komöödia, mis lahkab võimu, identiteeti ja performatiivsust läbi absurdihuumori.