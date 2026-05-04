Kai kunstikinos jõuab vaatajate ette Paul Kuimeti kureeritud eriprogramm

"Teispool lootust" Autor/allikas: Kaader filmist
Maikuu teises pooles jõuab Kai kinos vaatajateni kunstniku Paul Kuimet kureeritud filmiprogramm, mis on loodud dialoogis näitusega "Lahtivõetud vaade".

Filmiseanssidele eelneb kunstnikupoolne sissejuhatus, kus Kuimet avab filmide valiku tagamaid ja jagab mõtteid, millele vaatamisel tähelepanu pöörata. "Filmiprogrammi on jõudnud filmid autoritelt, kes mulle on ühel või teisel perioodil väga olulised olnud nii peavoolu kui eksperimentaalsemat sorti filmikunstis" ütles Paul Kuimet.

Programmis linastuvad mänguflmid "Teispool lootust" ja "Elevant" käsitlevad tuntud autoritele omasel kunstilisel viisil olulisi ühiskondlikke teemasid. Kaurismäki üks poliitiliseim linateos vaatleb Euroopa pagulaskriisi, tehes seda aga autorile omase nukruse ja põhjamaise huumori kaudu. Gus van Sant käsitleb noorte vaimset tervist, isolatsiooni ja relvavägivalda, uurides vägivalla põhjuseid läbi argipäevase ja distantseeritud vaatepunkti. Mõlema filmi teemad on aktuaalsed ka tänases Eesti ühiskonnas.

Kuimeti koostatud filmiprogrammi teeb eriliseks kunstnike filmide toomine suurele ekraanile. 17. mail linastub eriseanss "Fragmendid: kunstnike lühifilmid",kus on ühe õhtu jooksul võimalik tutvuda viie kaasaegse kunstniku loominguga. Sel õhtul tulevad näitamisele Luke Fowleri "Mum's Cards" (2018), Tris Vonna-Michelli "River Thames: Spooling & Splicing" (2026), Sini Pelkki "Embarkation" (2011), Marge Monko "Dear D" (2015) ning Sara Seijn Changi "Brussels, 2016" (2017).

Progammi lõpetab Tai päritolu kunstniku ja filmitegija Rirkrit Tiravanija dokumentaalfilm "Karl's Perfect Day". Tegemist on poeetilise ja hübriidse linateosega, mis jälgib üht näiliselt lihtsat päeva Berliinis elava rootsi poeedi Karl Holmqvisti elus. Tiravanija osaleb tänavusel Veneetsia biennaalil, kus ta juhib Katari paviljoni rahvusvahelist koostööprojekti. 

Paul Kuimeti ja Magnhild Øen Nordahli duonäituse pealkiri "Lahtivõetud vaade" viitab tehnilise joonistamise meetodile, mille puhul on kõik objekti osad kujutatud nähtavana. Mõlemad kunstnikud lähtuvad lahtivõetud vaate loogikast: selleks, et mõista, kuidas miski koos püsib ja töötab, tuleb see esmalt lahti võtta. Näitus jääb Kai kunstikeskuses avatuks kuni  9. augustini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

