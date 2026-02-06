X!

Tartu Elektriteater tähistab Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäeva eriprogrammiga

Film
Mängufilm Viimne reliikvia (Eesti 1969)
Mängufilm Viimne reliikvia (Eesti 1969) Autor/allikas: ERR
Film

Tartu Elektriteatris jõuab vaatajate ette eriprogramm, millega tähistatakse saja aasta möödumist kino- ja telerežissööri, teatrilavastaja ning pedagoogi Grigori Kromanovi (1926-1984) sünnist.

Programmi alustab läbi aegade menukaim kodumaine film "Viimne reliikiva", millele järgnevad Kromanovi esimene iseseisev mängufilm ja ühtlasi esimene eesti film, mille linastusloal on märge "Alla 16-aastastele keelatud" – "Mis juhtus Andres Lapeteusega", A.H. Tammsaare samanimelise romaani ekraniseering "Põrgupõhja uus vanapagan" ning Tallinnfilmi kõige suurejoonelisemaks ja kõige kallimaks filmiks peetud "Briljandid proletariaadi diktatuurile". Vaatajate ette jõuab ka Kromanovi viimane film "Hukkunud alpinisti hotell".

Lisaks linastuvad kaks ETV-s valminud 60ndate dokumentalistika tähtteost – Montreali maailmanäituse EXPO-le läkitatud vaatefilm "Must habe tahab teada" (1967) ning portreedokk "Meie Artur" (1968).

Eriprogramm toimub 27. veebruarist 13. märtsini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Tartu Elektriteater tähistab Grigori Kromanovi 100. sünniaastapäeva eriprogrammiga

