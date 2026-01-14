X!

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

Film
"Hukkunud Alpinisti hotell" Autor/allikas: Viktor Mentunen
Film

Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud "Hukkunud Alpinisti hotell" valiti Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmi Berlinale Classics. See on läbi aegade teine eesti film maineka festivali arhiivifilmide programmis.

12. veebruaril algava 76. Berliini filmifestivali arhiivifilmidele pühendatud programmi Berlinale Classics valitud Grigori Kromanovi linastub Berlinalel 13. veebruaril. Linastusel osalevad ka näitleja Lembit Peterson ning filmile muusika loonud helilooja Sven Grünberg.

Berlinale Classicsi programmijuht Heleen Gerritseni sõnul annab vendade Strugatskite samanimelisel romaanil põhinev "Hukkunud Alpinisti hotell" tunnistust Balti filmitegijate loomingulisest vastupidavusest nõukogude perioodil ning toob kokku silmapaistva näitlejate- ja filmimeeskonna.

"Sven Grünbergi unustamatu muusika ja filmi läbimõeldud kunstnikutöö loovad pineva atmosfääri, mis on lähedasem klassikalisele ulmele kui paljudele kaasaegsetele, väga tugevalt eriefektidele toetuvatele filmidele. "Hukkunud Alpinisti hotell" on filmiajaloo klassika ning oleme veendunud, et Berliini publik võtab teose vastu suurte kiiduavaldustega," rääkis Gerritsen.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp lisas, et Kromanovi filmi jõudmine Berlinale programmi kinnitab eesti filmi kestvat kunstilist väärtust ning on tunnistus meie filmiloomingu rahvusvahelisest kõnekusest.

"Tegemist on täiesti lummava õhustikuga teosega, mis kõnetab vaatajat sõltumata ajast, ning filmi muusika on üks Sven Grünbergi kõige silmapaistvamaid filmimuusikalisi töid üldse," kirjeldas Sepp. "Sellised hetked rõhutavad, kui oluline on filmipärandi hoidmine ja digiteerimine ning selle nähtavaks tegemine maailmas. Berliini filmifestival on selleks parim koht maailmas."

See on teine kord, kui eesti film on valitud Berliini festivali arhiivifilmide programmi. Möödunud aastal läbis valikusõela värskelt 6K resolutsioonis digiteeritud ja 4K resolutsioonis restaureeritud "Naerata ometi" (1985, režissöörid Leida Laius ja Arvo Iho).

Berlinale Classics programmis linastub sel aastal kümme filmi üheksast riigist. Kavas on näiteks Austria lavastaja Georg Wilhelm Pabsti "Hinge saladused" (1926), Ukraina 1934. aasta poliitiline draama "Kristallpalee", uusima teosena aga Mike Figgise "Lahkudes Las Vegasest" (1995), mis tõi filmi peaosatäitjale Nicolas Cage'ile Oscari.

"Hukkunud Alpinisti hotell" digiteeriti rahvusarhiivi filmiarhiivis. Berlinalel näeb esimest korda filmi USA levitaja Deaf Crocodile'i poolt värskelt restaureeritud versiooni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:02

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13:58

Elen Lotman: filmikirjaoskus peaks olema õpetatav laiaulatusliku õppeaineülese oskusena

11:55

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

11:40

Londonis ilmunud helilooja Peter Fribbinsi plaadil lööb kaasa ka Johan Randvere

11:29

Fotografiska Tallinn avab Euroopa kultuuripealinnas Oulus näituse "Play"

11:22

Festivali Docpoint Tallinn avab Taavi Aruse dokfilm "Puuluup – kaablid autos veel"

09:04

Tänavuse August Pulsti stipendiumiga otsitakse pärimusmuusikasaadete loojaid

08:53

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

08:42

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

08:53

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

12.01

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

13.01

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

14.01

Marju Kõivupuu: taliharjapäev murrab talve selgroo

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13.01

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

13.01

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

11:55

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo