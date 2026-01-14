"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud "Hukkunud Alpinisti hotell" valiti Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmi Berlinale Classics. See on läbi aegade teine eesti film maineka festivali arhiivifilmide programmis.

12. veebruaril algava 76. Berliini filmifestivali arhiivifilmidele pühendatud programmi Berlinale Classics valitud Grigori Kromanovi linastub Berlinalel 13. veebruaril. Linastusel osalevad ka näitleja Lembit Peterson ning filmile muusika loonud helilooja Sven Grünberg.

Berlinale Classicsi programmijuht Heleen Gerritseni sõnul annab vendade Strugatskite samanimelisel romaanil põhinev "Hukkunud Alpinisti hotell" tunnistust Balti filmitegijate loomingulisest vastupidavusest nõukogude perioodil ning toob kokku silmapaistva näitlejate- ja filmimeeskonna.

"Sven Grünbergi unustamatu muusika ja filmi läbimõeldud kunstnikutöö loovad pineva atmosfääri, mis on lähedasem klassikalisele ulmele kui paljudele kaasaegsetele, väga tugevalt eriefektidele toetuvatele filmidele. "Hukkunud Alpinisti hotell" on filmiajaloo klassika ning oleme veendunud, et Berliini publik võtab teose vastu suurte kiiduavaldustega," rääkis Gerritsen.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp lisas, et Kromanovi filmi jõudmine Berlinale programmi kinnitab eesti filmi kestvat kunstilist väärtust ning on tunnistus meie filmiloomingu rahvusvahelisest kõnekusest.

"Tegemist on täiesti lummava õhustikuga teosega, mis kõnetab vaatajat sõltumata ajast, ning filmi muusika on üks Sven Grünbergi kõige silmapaistvamaid filmimuusikalisi töid üldse," kirjeldas Sepp. "Sellised hetked rõhutavad, kui oluline on filmipärandi hoidmine ja digiteerimine ning selle nähtavaks tegemine maailmas. Berliini filmifestival on selleks parim koht maailmas."

See on teine kord, kui eesti film on valitud Berliini festivali arhiivifilmide programmi. Möödunud aastal läbis valikusõela värskelt 6K resolutsioonis digiteeritud ja 4K resolutsioonis restaureeritud "Naerata ometi" (1985, režissöörid Leida Laius ja Arvo Iho).

Berlinale Classics programmis linastub sel aastal kümme filmi üheksast riigist. Kavas on näiteks Austria lavastaja Georg Wilhelm Pabsti "Hinge saladused" (1926), Ukraina 1934. aasta poliitiline draama "Kristallpalee", uusima teosena aga Mike Figgise "Lahkudes Las Vegasest" (1995), mis tõi filmi peaosatäitjale Nicolas Cage'ile Oscari.

"Hukkunud Alpinisti hotell" digiteeriti rahvusarhiivi filmiarhiivis. Berlinalel näeb esimest korda filmi USA levitaja Deaf Crocodile'i poolt värskelt restaureeritud versiooni.