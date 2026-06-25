X!

Prantsusmaa La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse retrospektiiv

Film
Leida Laius
Leida Laius Autor/allikas: Tallinnfilm/Rahvusarhiivi filmiarhiiv
Film

Reedel algaval 54. La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse loomingu esimene retrospektiiv Prantsusmaal. Kokku tuleb paralleelselt Jacques Taiti ja Diane Keatoni retrospektiividega näitamisele kaheksa Laiuse filmi.

 26. juunist kuni 4. juulini toimuval 54. La Rochelle'i filmifestivalil (Fema) toimub Eesti režissööri Leida Laiuse loomingu esimene retrospektiiv Prantsusmaal. Programm tutvustab üht Eesti filmiajaloo olulisemat autorit viie mängufilmi ja kolme dokumentaalfilmi kaudu.

Linastuvad mängufilmid "Libahunt" (1968), "Ukuaru" (1973), "Kõrboja peremees" (1979), "Naerata ometi" (1985, kaasrežissöör Arvo Iho) ja "Varastatud kohtumine" (1988) ning dokumentaalfilmid "Sündis inimene…" (1975), "Lapsepõlv" (1976) ja "Kodulinna head vaimud" (1983).

Kuigi Fema näitas Leida Laiuse ja Arvo Iho mängufilmi "Naerata ometi" juba 1989. aastal, on tänavune programm esimene Laiuse loomingule tervikuna pühendatud retrospektiiv Prantsusmaal. Retrospektiivi külalised on näitleja Ene Rämmeld, kes mängis Laiuse filmis "Libahunt", ning kuraator Arnaud Hée, kes koostas tänavu Pariisis Pompidou keskuses enam kui 50 Baltimaade dokumentaalfilmidest koosnenud programmi.

Festivali sõnul on Leida Laius Eesti kino võtmefiguur, kelle looming on kodumaal olnud kõrgelt hinnatud juba aastakümneid, kuid Prantsusmaal seni vähe tuntud. Tema filmid keskenduvad sageli ühiskonnaga vastuollu sattunud naiste lugudele ning põimivad oskuslikult isikliku ja ühiskondliku mõõtme, paistes silma vormilise meisterlikkuse, visuaalse väljendusrikkuse ning kohati lausa unenäolise maailmatunnetusega.

"La Rochelle'i filmifestival on Prantsusmaal tuntud ja armastatud. See 1973. aastal alguse saanud kümnepäevane festival toimub igal suvel ning eristub teistest võistlusprogrammide puudumise poolest. Mahukas programm hõlmab nii klassikat kui ka kaasaegseid filme ning toob esile mitmete legendaarsete filmitegijate loomingu. Nõnda on 2026. aastal retrospektiivid pühendatud Leida Laiuse kõrval veel sellistele nimekatele filmimaailma tegijatele nagu Jacques Tati, Diane Keaton ja Youssef Chahine," ütles Eesti kultuuriesindaja Pariisis Eike Eller.

Leida Laiuse looming on viimastel aastatel pälvinud üha enam tähelepanu ka väljaspool Eestit.

"Tema filmid on rahvusvaheliselt väga hästi vastu võetud. Seda kinnitab ka asjaolu, et "Naerata ometi" tegi eelmisel aastal ajalugu, linastudes esimese Eesti filmina Berliini filmifestivali mainekas arhiivifilmide programmis Berlinale Classics. Laiuse "Varastatud kohtumine" valiti aga 2022. aastal koostöös Rahvusarhiivi filmiarhiiviga programmi A Season of Classic Films ning linastus Karlovy Vary filmifestivalil," ütles Eesti Filmi Instituudi filmipärandi osakonna juht Rain Põdra.

Retrospektiivi eel on Laiuse filme ja loomingut tutvustatud ka Prantsuse meedias. Filmikriitik Cédric Lépine on väljaandes Mediapart avaldanud mitu Laiuse loomingut käsitlevat artiklit, tutvustades Prantsuse publikule filme "Libahunt", "Ukuaru", "Kõrboja peremees" ja "Varastatud kohtumine".

Eesti kino on festivalil esindatud ka väljaspool Laiuse retrospektiivi – 28. juunil linastub eriseansil koos elava muusikaga Mark Soosaare dokumentaalfilm "Ühepuulootsik" (1986).

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

13:00

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

11:42

Väätsa jalgrattamuuseumis näeb haruldasi grammofone

10:54

Rakvere teatris esietenduv monolavastus "Tikutoos" sukeldub leina

10:18

Prantsusmaa La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse retrospektiiv

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

08:10

Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

23.06

Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

24.06

Arvustus. "Tagatoad" eksib omaenda labürinti

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

23.06

Arvustus. Rämeduse kiituseks

21.06

Arun Tamm: praegu toimub Eesti režissööri vaikne väljasuremine

24.06

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo