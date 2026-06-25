Prantsusmaa La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse retrospektiiv

26. juunist kuni 4. juulini toimuval 54. La Rochelle'i filmifestivalil (Fema) toimub Eesti režissööri Leida Laiuse loomingu esimene retrospektiiv Prantsusmaal. Programm tutvustab üht Eesti filmiajaloo olulisemat autorit viie mängufilmi ja kolme dokumentaalfilmi kaudu.

Linastuvad mängufilmid "Libahunt" (1968), "Ukuaru" (1973), "Kõrboja peremees" (1979), "Naerata ometi" (1985, kaasrežissöör Arvo Iho) ja "Varastatud kohtumine" (1988) ning dokumentaalfilmid "Sündis inimene…" (1975), "Lapsepõlv" (1976) ja "Kodulinna head vaimud" (1983).

Kuigi Fema näitas Leida Laiuse ja Arvo Iho mängufilmi "Naerata ometi" juba 1989. aastal, on tänavune programm esimene Laiuse loomingule tervikuna pühendatud retrospektiiv Prantsusmaal. Retrospektiivi külalised on näitleja Ene Rämmeld, kes mängis Laiuse filmis "Libahunt", ning kuraator Arnaud Hée, kes koostas tänavu Pariisis Pompidou keskuses enam kui 50 Baltimaade dokumentaalfilmidest koosnenud programmi.

Festivali sõnul on Leida Laius Eesti kino võtmefiguur, kelle looming on kodumaal olnud kõrgelt hinnatud juba aastakümneid, kuid Prantsusmaal seni vähe tuntud. Tema filmid keskenduvad sageli ühiskonnaga vastuollu sattunud naiste lugudele ning põimivad oskuslikult isikliku ja ühiskondliku mõõtme, paistes silma vormilise meisterlikkuse, visuaalse väljendusrikkuse ning kohati lausa unenäolise maailmatunnetusega.

"La Rochelle'i filmifestival on Prantsusmaal tuntud ja armastatud. See 1973. aastal alguse saanud kümnepäevane festival toimub igal suvel ning eristub teistest võistlusprogrammide puudumise poolest. Mahukas programm hõlmab nii klassikat kui ka kaasaegseid filme ning toob esile mitmete legendaarsete filmitegijate loomingu. Nõnda on 2026. aastal retrospektiivid pühendatud Leida Laiuse kõrval veel sellistele nimekatele filmimaailma tegijatele nagu Jacques Tati, Diane Keaton ja Youssef Chahine," ütles Eesti kultuuriesindaja Pariisis Eike Eller.

Leida Laiuse looming on viimastel aastatel pälvinud üha enam tähelepanu ka väljaspool Eestit.

"Tema filmid on rahvusvaheliselt väga hästi vastu võetud. Seda kinnitab ka asjaolu, et "Naerata ometi" tegi eelmisel aastal ajalugu, linastudes esimese Eesti filmina Berliini filmifestivali mainekas arhiivifilmide programmis Berlinale Classics. Laiuse "Varastatud kohtumine" valiti aga 2022. aastal koostöös Rahvusarhiivi filmiarhiiviga programmi A Season of Classic Films ning linastus Karlovy Vary filmifestivalil," ütles Eesti Filmi Instituudi filmipärandi osakonna juht Rain Põdra.

Retrospektiivi eel on Laiuse filme ja loomingut tutvustatud ka Prantsuse meedias. Filmikriitik Cédric Lépine on väljaandes Mediapart avaldanud mitu Laiuse loomingut käsitlevat artiklit, tutvustades Prantsuse publikule filme "Libahunt", "Ukuaru", "Kõrboja peremees" ja "Varastatud kohtumine".

Eesti kino on festivalil esindatud ka väljaspool Laiuse retrospektiivi – 28. juunil linastub eriseansil koos elava muusikaga Mark Soosaare dokumentaalfilm "Ühepuulootsik" (1986).