Pildid: "Hukkunud Alpinisti hotell" avas Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmi

76. Berlinale arhiivifilmidele pühendatud programmi Berlinale Classics avafilmiks valiti tänavu Grigori Kromanovi 1979. aastal valminud "Hukkunud Alpinisti hotell". Film, mille aluseks on ulmeklassikute vendade Strugatskite samanimeline romaan, linastus festivalil 13. veebruaril täismajale.

Publikuni jõudis esimest korda filmi USA levitaja Deaf Crocodile Films'i värskelt restaureeritud versioon. Linastusel olid kohal ka filmis Simonet'd kehastanud Lembit Peterson ning filmile muusika loonud helilooja Sven Grünberg. Tegu on teise korraga, kui Eesti film on valitud Berliini festivali arhiivifilmide programmi, möödunud aastal läbis valikusõela värskelt digiteeritud ja restaureeritud "Naerata ometi" (1985, režissöörid Leida Laius ja Arvo Iho).

Linastusel kohal olnud helilooja Sven Grünberg peab siiani uskumatuks filmi mõju ulatust. "Pehmelt öeldes on isegi imelik, kuidas see film elab. "Hukkunud Alpinisti hotell" on tervet põlvkonda ja isegi mitut põlvkonda tohutult mõjutanud. Alles hiljuti käisin filmist raamatu kirjutanud Kiwa raamatu "Tagasi Hukkunud Alpinisti hotelli" esitlusel. See on minu jaoks muidugi väga meeldiv üllatus, aga näitab ka seda, kui kummaline on selle filmi mõju laiemalt."

Berlinale Classicsi programmikoordinaator Annika Haupts tõstab esile "Hukkunud Alpinisti hotelli" erakordset atmosfääri. "Dekoratsioonide, valguse, heli ja operaatoritöö laitmatu kooskõla, mida täiendab Sven Grünbergi iseloomulik süntesaatoritel põhinev muusika, sulandub ainulaadseks audiovisuaalseks tervikuks. Kindlasti on filmi kestva mõju ja veetluse üheks aluseks ka selle silmapaistev näitlejaansambel," kirjeldab Haupts. Samuti rõhutab Haupts "Hukkunud Alpinisti hotelli" restaureeritud versiooni tähtsust. "Värske restaureerimine ei säilita üksnes filmi omanäolist mise-en-scène'i, vaid toob selle esile uue selguse ja intensiivsusega. See annab rahvusvahelisele publikule harukordse võimaluse näha "Hukkunud Alpinisti hotelli" suurel ekraanil — kas esmakordselt või värske pilguga."

Programmis Berlinale Classics linastub sel aastal kümme filmi üheksast riigist. Kavas on näiteks Austria lavastaja Georg Wilhelm Pabsti "Hinge saladused" (1926), Ukraina 1934. aasta poliitiline draama "Kristallpalee", uusima teosena aga Mike Figgise "Lahkudes Las Vegasest" (1995), mis tõi filmi peaosatäitjale Nicolas Cage'ile Oscari.

Märtsis näeb "Hukkunud Alpinisti hotelli" ka meie kinodes. Grigori Kromanovi sünniaastapäeval, 8. märtsil linastub film Tallinnas kinos Sõprus, pärast filmi vestlevad Simonet' osatäitja Lembit Peterson, filmi helilooja Sven Grünberg ja end "Hukkunud Alpinisti hotelli" kõige suuremaks fänniks tituleerinud Kiwa, kes avaldas alles hiljuti raamatu "Tagasi Hukkunud Alpinisti hotelli". 13. märtsil linastub film Tartu Elektriteatris.